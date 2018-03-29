Söz 40. yeni bölüm fragmanı: Derman'ın Süleyman Şah Türbesi planı! (Söz son bölüm izle)

Söz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamları en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Söz dizisi yeni bölüm fragmanında Derman, ateşenin verdiği görev ile harekete geçiyor. Bunun için adamlarına "Bana daha anlamlı, daha savunmasız bir yer lazım" derken gözünü Osmanlı'dan kalma sınırdaki türbeye dikiyor. En hassas oldukları mesele diyen Derman, Selim'den de tüm adamlarını istiyor. Bu konuşmalar, akıllara zamanında Süleyman Şah Türbesi'ne yapılan saldırıyı anımsattı.

Söz yeni bölüm fragmanında Hafız ile Yavuz arasında geçen konuşma ise izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hafız'ın ""Kurtdereli şehit olmadan önceki gördüğüm ile aynı rüya" sözleri ile yeni bölümde kim şehit oluyor sorusu sorulmaya başlandı. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 39. bölümde Hafız (Mustafa Yıldıran) komutasındaki Tim, Yavuz’un (Tolga Sarıtaş) uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın (Mehmet Özgür) sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkarır.