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Söz 40. yeni bölüm fragmanı: Derman'ın Süleyman Şah Türbesi planı! (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2018 13:52 | Son Güncelleme

Söz 40. yeni bölüm fragmanında Derman, yeni planını açıklıyor. Star TV'de pazartesileri ekrana gelen Söz dizisi yeni bölümde Tim'in hedefinde yine Derman var. Bir türlü yerini bulamadıkları fakat ortalıkta cirit atan Derman, sınırdaki Osmanlı'dan kalma şehitliğine gözünü dikiyor. Hafız'ın "Kurtdereli şehit olmadan önceki gördüğüm ile aynı rüya" sözleri dikkat çekiyor. İşte Söz 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Söz 40. yeni bölüm fragmanı: Derman'ın Süleyman Şah Türbesi planı! (Söz son bölüm izle)

Söz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamları en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Söz dizisi yeni bölüm fragmanında Derman, ateşenin verdiği görev ile harekete geçiyor. Bunun için adamlarına "Bana daha anlamlı, daha savunmasız bir yer lazım" derken gözünü Osmanlı'dan kalma sınırdaki türbeye dikiyor. En hassas oldukları mesele diyen Derman, Selim'den de tüm adamlarını istiyor. Bu konuşmalar, akıllara zamanında Süleyman Şah Türbesi'ne yapılan saldırıyı anımsattı.

Söz yeni bölüm fragmanında Hafız ile Yavuz arasında geçen konuşma ise izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hafız'ın ""Kurtdereli şehit olmadan önceki gördüğüm ile aynı rüya" sözleri ile yeni bölümde kim şehit oluyor sorusu sorulmaya başlandı. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 39. bölümde Hafız (Mustafa Yıldıran) komutasındaki Tim, Yavuz’un (Tolga Sarıtaş) uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın (Mehmet Özgür) sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkarır.

Derman (Timur Acar), Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler.

Söz son bölümü izle

Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir. Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir. Selim'in kaçtığını gören Ateş ile Mücahit, arabayla peşlerine düşerler. Fakat yarı yolda araba tökezleyince Selim'i ellerinde kaçırdılar. Tim'in yanına dönen Ateş ile Mücahit, bombanın patlamasını gördüler. Tim, patlamanın içinde kaldı.

Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar (Aybüke Pusat) kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.

SÖZ 40. YENİ BÖLÜM İLK ÖN İZLEME

Söz son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk ön izlemede; Ateşe, Agah'ın olduğu yerde Derman'ı arayarak yeni planını açıklar. Tim'in içinde kaldığı biyolojik saldırının kutlamasını(!) yapan ateşe, Derman'a yeni görevini söyler. Dalgakıran adı altında teröristlere karşı başlatılan operasyonun durdurulması için Derman'ın sahaya çıkmasını ister. Derman kafasında ne planlamaktadır? "Derman bu belli mi olur? Bakmışsın Türkiye'nin ortasında bir delik açmış" sözleri dikkat çekiyor.

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