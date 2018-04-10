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Söz 41. son bölüm izle: Konvoy büyük tehlikede! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2018 08:15 | Son Güncelleme

Söz 41. son bölümü dün akşam Star TV'de gözyaşları ve öfkeyle izlendi. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde Hafız'ın cenaze töreni izleyenleri derinden etkiledi. Yavuz ve arkadaşları, Hafız'ın intikamını almak için Derman'ı tuzağa çektiler fakat son anda Derman kaçmayı başardı. Derman'a verilen yeni görev ise yardım konvoyunu engellemek. Konvoyla birlikte yola çıkan Bahar, Nil, Su ve Nazlı'yı büyük tehlike beklemektedir. İşte Söz son bölümde yaşananlar...

Söz 41. son bölüm izle: Konvoy büyük tehlikede! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 24. son bölüme Hafız'ın cenazesi damga vurdu. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz son bölümde şehit olan Hafız'ın cenazesi, izleyenlerin yüreklerini dağladı. Türk bayrağının yere düşmesine gönlü el vermeyen Hafız, herkesten önce davranmış, göğsünü siper etmiş ve ölümü pahasına bayrağın düşmesine engel olmuştu. Arkadaşlarının gözü önünde can veren Hafız'ın intikamı için Yavuz ile Tim söz verir. Derman'ın peşine düşen Yavuz, onun konvoy ile planını öğrenir. Son anda engellemek için Erdem Yarbay'ı arar. Ama içinde Bahar, Nil, Su ve Nazlı'nın olduğu konvoy pusuya düşmüştür. Yola döşenen mayının patlatılması ise an meselesidir. Bu sahne ile biten son bölümden sonra Söz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte Söz son bölümde yaşananlar...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde; taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.

Söz 41. son bölümü izlemek için tıklayınız

Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak… Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir.

HAFIZ'IN VEDA MEKTUBU

Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır. Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'de 41. son bölümü ile ekrana gelen Söz'de Hafız'ın cenazesi izleyenleri gözyaşına boğarken Tim intikam yemini ediyor. Derman'ın peşine düşen Tim'de Yavuz, Çolak'tan onun yerini öğrenmek istiyor. Ateş'in içlerine sızdığı adamlardan alınan bilgiler ise son derece vahimdir. Derman,'ın kurduğu pusuda kalan konvoyun olduğu yerdeki mayın patlatılmak üzerededir. Bu sahne ile biten son bölümden sonra Söz yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Söz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Söz yeni bölüm fragmanı için tıklayın

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