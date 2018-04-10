Söz 41. son bölüm izle: Konvoy büyük tehlikede! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 24. son bölüme Hafız'ın cenazesi damga vurdu. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz son bölümde şehit olan Hafız'ın cenazesi, izleyenlerin yüreklerini dağladı. Türk bayrağının yere düşmesine gönlü el vermeyen Hafız, herkesten önce davranmış, göğsünü siper etmiş ve ölümü pahasına bayrağın düşmesine engel olmuştu. Arkadaşlarının gözü önünde can veren Hafız'ın intikamı için Yavuz ile Tim söz verir. Derman'ın peşine düşen Yavuz, onun konvoy ile planını öğrenir. Son anda engellemek için Erdem Yarbay'ı arar. Ama içinde Bahar, Nil, Su ve Nazlı'nın olduğu konvoy pusuya düşmüştür. Yola döşenen mayının patlatılması ise an meselesidir. Bu sahne ile biten son bölümden sonra Söz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte Söz son bölümde yaşananlar...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde; taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.

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