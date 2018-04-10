Söz 41. son bölüm izle: Konvoy büyük tehlikede! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 24. son bölüme Hafız'ın cenazesi damga vurdu. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz son bölümde şehit olan Hafız'ın cenazesi, izleyenlerin yüreklerini dağladı. Türk bayrağının yere düşmesine gönlü el vermeyen Hafız, herkesten önce davranmış, göğsünü siper etmiş ve ölümü pahasına bayrağın düşmesine engel olmuştu. Arkadaşlarının gözü önünde can veren Hafız'ın intikamı için Yavuz ile Tim söz verir. Derman'ın peşine düşen Yavuz, onun konvoy ile planını öğrenir. Son anda engellemek için Erdem Yarbay'ı arar. Ama içinde Bahar, Nil, Su ve Nazlı'nın olduğu konvoy pusuya düşmüştür. Yola döşenen mayının patlatılması ise an meselesidir. Bu sahne ile biten son bölümden sonra Söz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte Söz son bölümde yaşananlar...
Söz son bölümde; taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.
Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak… Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir.
HAFIZ'IN VEDA MEKTUBU
"Dünya bir pazar yeridir, kefeni alıp gidersin...— SÖZ (@sozdizi) 9 Nisan 2018
Dünyada bana ait bir şey kalmasını istemiyorum…"#BizeEmanet #Söz@timsandb @startv pic.twitter.com/93GfhnrDIu
Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır. Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.
"Dikkat et!" #BizeEmanet pic.twitter.com/P2Q9ndcCEn— STAR TV (@startv) 9 Nisan 2018
Star TV'de 41. son bölümü ile ekrana gelen Söz'de Hafız'ın cenazesi izleyenleri gözyaşına boğarken Tim intikam yemini ediyor. Derman'ın peşine düşen Tim'de Yavuz, Çolak'tan onun yerini öğrenmek istiyor. Ateş'in içlerine sızdığı adamlardan alınan bilgiler ise son derece vahimdir. Derman,'ın kurduğu pusuda kalan konvoyun olduğu yerdeki mayın patlatılmak üzerededir. Bu sahne ile biten son bölümden sonra Söz yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Söz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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