Söz 46. yeni bölüm internete özel fragman: Ateş, Fethi, Eylem öldü mü? (Söz son bölüm izle)

Söz 46. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz pazartesi günü ekrana gelen Söz son bölümü Derman'ın bomba tehdidi ile sona ermişti. Agah kurtarıldıktan sonra ortaya çıkan Derman, elinde tetikleyici ile herkesi tehdit ederek İstanbul'a yerleştirdiği bombayı patlatacağını söylüyordu. Söz yeni bölüm fragmanında ise Ateşe ile Derman'ın telaşa düştüğü görülüyor. Diğer yandan Tim operasyonlarına devam ediyor. Erdem Yarbay'ın taktik verdiği Eylem, Fethi ve Ateş'in girdiği binanın bombalanması ve alevler içinde kalması herkesi şok etti. Peki Eylem, Fethi ve Ateş öldü mü? İşte Söz 46. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 46. YENİ BÖLÜM İNTERNETE ÖZEL FRAGMAN

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz’u kurtarmaya kararlıdır. Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman’ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.