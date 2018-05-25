Söz 48. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Bahar için ateşeyi kaçırıyor! (Söz son bölümde neler oldu?)

Söz 48. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Söz sezon finaline son 3 bölüm kala heyecan dorukta. Geçtiğimiz pazartesi günü ekrana gelen Söz son bölümde Derman ve Ateşe'nin kontrolünde olan Asmalar'da Tim sıkışmış ve zamana karşı yarışmak zorunda kalmıştı. Destek kuvvetin gelmesi ile mücadeleden zaferle ayrılan Tim, ateşeyi de ele geçirmişti. Fakat kaçmayı başaran Derman, Bahar, Nazlı, Güler ve Su'yu kaçırarak bir gemi ile denize açılmıştı. Söz yeni bölüm fragmanında Tim, ulaşamadıkları Bahar, Nazlı, Güler ve Su için endişelenmeye başlıyor. Yerlerini öğrenmek için ateşeyi sıkıştırıyorlar. Fakat Yavuz, son çareyi onu hastaneden kaçırmak ile bulur. Ve bu uğurda önce Eylem ile sonra Erdem Yüzbaşı ile karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Peki Yavuz ne yapacak? Bahar, Nazlı, Güler ve Su'yun yerini ateşeden öğrenebilecek mi yoksa onu takas için mi kullanacak? İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 48 YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME

Söz 48. Bölüm İlk sahne! pic.twitter.com/IilDUVbFva — STAR TV (@startv) 21 Mayıs 2018

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.