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Söz 48. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Bahar için ateşeyi kaçırıyor! (Söz son bölümde neler oldu?)

DİZİ HABERLERİ  | 25.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

Söz 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamı ekrana gelen Söz son bölümde Tim, Medusa kalbi sayılan Asmalar'dan zaferle çıkmayı başarmıştı. Derman'ı ellerinden kaçırırken ateşe ele geçirilmişti. Fakat diğer tarafta Bahar, Nazlı, Güler ve Su kaçırılmıştı. Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz, onları kurtarmak için tek çareyi ateşeyi konuşturmakta bulur ve onu hastaneden kaçırmak zorunda kalır. Söz sezon finaline son 3 bölüm kaldı. İşte Söz 48. yeni bölüm fragmanı...

Söz 48. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Bahar için ateşeyi kaçırıyor! (Söz son bölümde neler oldu?)

Söz 48. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Söz sezon finaline son 3 bölüm kala heyecan dorukta. Geçtiğimiz pazartesi günü ekrana gelen Söz son bölümde Derman ve Ateşe'nin kontrolünde olan Asmalar'da Tim sıkışmış ve zamana karşı yarışmak zorunda kalmıştı. Destek kuvvetin gelmesi ile mücadeleden zaferle ayrılan Tim, ateşeyi de ele geçirmişti. Fakat kaçmayı başaran Derman, Bahar, Nazlı, Güler ve Su'yu kaçırarak bir gemi ile denize açılmıştı. Söz yeni bölüm fragmanında Tim, ulaşamadıkları Bahar, Nazlı, Güler ve Su için endişelenmeye başlıyor. Yerlerini öğrenmek için ateşeyi sıkıştırıyorlar. Fakat Yavuz, son çareyi onu hastaneden kaçırmak ile bulur. Ve bu uğurda önce Eylem ile sonra Erdem Yüzbaşı ile karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Peki Yavuz ne yapacak? Bahar, Nazlı, Güler ve Su'yun yerini ateşeden öğrenebilecek mi yoksa onu takas için mi kullanacak? İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 48 YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.

Bu tuzaklardan kurtulup Derman ve Ataşe’ye ulaşmak için Tim kimi zaman hayatlarını riske atsa da asla vazgeçmeyeceklerdir.

Söz 47. son bölüm izle

Derman büyük terör eylemi için hazırladığı bir gemiyi Türkiye sınırlarına yaklaşması için harekete geçirir. Geminin sınırlarımıza yaklaşması halinde büyük bir felaket ülkemizi beklemektedir. Tim artık zamanla yarışmaktadır.

Tim Asmalar’da canı pahasına mücadele ederken Bahar, Nazlı, Güler ve Su hiç beklemedikleri bir anda tehlikenin içine düşerler. Onlar için de geri sayım başlamıştır.


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