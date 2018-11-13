Söz'de Yavuz'dan konsey üyesi Sami'ye gözdağı! 'Tek bir Mehmetçiğin burnu kanarsa...' Söz dizisi 60. yeni bölüm fragmanı izle!

Yaşanılan başarısızlıklar sonucunda terörü finanse eden güçlerle bir araya gelen Nisan yeni bir yol haritası çizmek istemektedir. Dragan bu yol haritasının kilit adamı olacaktır. Ama Nadya’yı kaybeden Dragan artık Nisan’a da güvenini yitirmek üzeredir.

Nadya’yı teslim alan Yavuz, Dragan’a fırsat vermeden çatışma alanından uzaklaşır. Tim ise o sırada çatışmaya müdahale etmek üzeredir. Yavuz bütün bu kıskaçtan sıyrılmasını bilir çünkü asıl planı o zaman devreye girecektir; Dragan sevgilisini geri alma umuduyla adım adım Yavuz’un kurduğu tuzağa doğru ilerlemektedir.

Yapımını TIMS&B Productions’un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisi 59. son bölümüyle 12 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Söz'ün son bölümünde, diziye yeni katılan usta oyuncular dikkat çekti. Söz dizisinn 60. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Konsey üyelerinden birinin cenazesine giden Yavuz, yeni düşmanlarına gözdağı verdi.

Dragan’nın emin olduğu tek şey Nadya’nın konuşmayacağıdır. Ama Yavuz onu köşeye sıkıştıracak bilgiyi Nadya’dan almayı başarır. O bilgi Dragan’ın kardeşidir.

Yavuz’un edindiği bilgiyle harekete geçen Tim Dragan’ı yakalamak için kardeşinin tutulduğu yere baskın düzenler.

Bu baskın Dragan’ın kendi canı pahasına kardeşinin hayatından vazgeçmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir olay zincirini ateşleyecektir.

SÖZ DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam eden ‘Söz’de, usta isimler bu kez ‘Konsey’ üyeleri olarak seyirciyle buluşacak.



Hazım Körmükçü, Cengiz Sezici, Mahmut Gökgöz, Levent İnanır, Süleyman Felek, Ömer Naci Topcu ve Mehmet Polat gibi usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin oluşturduğu ‘Konsey’ hayata geçirmeye çalıştıkları terör eylemleriyle, Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği ‘Yalnız Kurt’ Yavuz Karasu ile sık sık karşı karşıya gelecek.

