Söz dizisi 81.bölümden ilk sahne yayımlandı! Dizinin yeni bölümü için heyecan artıyor!

Star TV ekranlarında uzun süredir yayımlanmaya devam eden Söz dizisinin 81. bölüm ön izlemesi diziden hemen sonra yayımlandı. Karmaşanın hakim olduğu 80. bölümde Yavuz bir yandan Tim bir yandan terör olaylarının arkasındakileri bulmaya çalışırken, İstanbul büyük patlamalar ile yankılanır. En alttakilerden en üste kadar bildikleri bütün kaynaklara başvururlar. Birden başlayan bu saldırıların hedefi ülkeyi bölme yolunda büyük bir adım atmaktır. Onlara izin vermeyecek olan ise bir avuç kahramandan başkası değildir. Ancak bu sefer işleri her zamankinden daha zordur.

Söz 81.bölüm ön izlemesini izlemek için TIKLAYINIZ!

Söz 80. Bölümde Yaşananlar

Yavuz büyük hedefine ulaşmak için bir plan yapar ve Dragan’ın yakalanmasının yolunu açar. Dragan tutuklanır. Tabi bu tutuklanmanın ardında çok başka bir neden vardır. Dragan’ın tutuklanması hain bir planın parçasıdır. Bir anda İstanbul’da saldırıya uğrayan bir halk otobüsü Timi ve Yavuz’u harekete geçirir. Linda’dan aldıkları bir bilgi ile araştırmalarına devam ederler. Saldırının altındaki amaç El Muğdar’ın serbest bırakılmasıdır. Bütün bu olaylar arasında ise Yavuz’un bir misafiri vardır. Komutanı yanına gelir ve ondan ne zaman ihtiyaçları olursa kardeşlerinin yanında olmasını ister. Kendi canlarını Yavuz’a emanet edebileceklerinden emin olmak ister. Sorgudaki Dragan ve adamı ise İstanbul’da bu şekilde çok daha fazla olayın olacağını, kendisinin serbest bırakılması gerektiğini söyler. Bir yandan Tim, diğer yandan da Yavuz ve Kopuk bu olayların arkasında kimlerin olduğunu araştırmaya devam ederler. Tim ortalıkta dolaşan canlı bombaların peşine düşer. Yavuz’un gözleri önünde olan patlamalar sırasında onu arayan kişi artık durmayacaklarını söyleyecektir.