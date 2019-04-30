Söz dizisi 81.bölümden ilk sahne yayımlandı! Dizinin yeni bölümü için heyecan artıyor!

Star TV ekranlarında uzun süredir yayımlanmaya devam eden Söz dizisinin 81. bölüm ön izlemesi diziden hemen sonra yayımlandı. Karmaşanın hakim olduğu 80. bölümde Yavuz bir yandan Tim bir yandan terör olaylarının arkasındakileri bulmaya çalışırken, İstanbul büyük patlamalar ile yankılanır. En alttakilerden en üste kadar bildikleri bütün kaynaklara başvururlar. Birden başlayan bu saldırıların hedefi ülkeyi bölme yolunda büyük bir adım atmaktır. Onlara izin vermeyecek olan ise bir avuç kahramandan başkası değildir. Ancak bu sefer işleri her zamankinden daha zordur.
Söz 81.bölüm ön izlemesini izlemek için TIKLAYINIZ!
Söz 80. Bölümde Yaşananlar
Yavuz büyük hedefine ulaşmak için bir plan yapar ve Dragan’ın yakalanmasının yolunu açar. Dragan tutuklanır. Tabi bu tutuklanmanın ardında çok başka bir neden vardır. Dragan’ın tutuklanması hain bir planın parçasıdır. Bir anda İstanbul’da saldırıya uğrayan bir halk otobüsü Timi ve Yavuz’u harekete geçirir. Linda’dan aldıkları bir bilgi ile araştırmalarına devam ederler. Saldırının altındaki amaç El Muğdar’ın serbest bırakılmasıdır. Bütün bu olaylar arasında ise Yavuz’un bir misafiri vardır. Komutanı yanına gelir ve ondan ne zaman ihtiyaçları olursa kardeşlerinin yanında olmasını ister. Kendi canlarını Yavuz’a emanet edebileceklerinden emin olmak ister. Sorgudaki Dragan ve adamı ise İstanbul’da bu şekilde çok daha fazla olayın olacağını, kendisinin serbest bırakılması gerektiğini söyler. Bir yandan Tim, diğer yandan da Yavuz ve Kopuk bu olayların arkasında kimlerin olduğunu araştırmaya devam ederler. Tim ortalıkta dolaşan canlı bombaların peşine düşer. Yavuz’un gözleri önünde olan patlamalar sırasında onu arayan kişi artık durmayacaklarını söyleyecektir.
Söz dizisinin 81. bölüm ön izlemesinde Kopuk ve Turan’ın bilgisayar başında olduğu görülüyor. Aralarında geçen konuşmadan düzenlenecek operasyon için bir ipucuna ihtiyaçları olduğu anlaşılıyor. Yavuz ise bir köşede oturmuş düşünmektedir. Onun bu halini gören Turan yanına gelir ve nasıl olduğunu sorar. Kafasındaki ses onu terör saldırıları olduğu zaman arayan ses ile aynıdır. Komutanınızı aldım diye başlayan cümle artık durmayacaklarını söyleyerek devam eder. Karşılığında ise bir talebi vardır. Komutanının yakalanması ve ekip arkadaşlarının yalnız kalması Yavuz’u derinden etkileyecektir. Tam kalkıp gidecekken Turan karşısına çıkar. Ne sıfatla gideceğini sorduğunda ise Yavuz Turan’dan ilk defa bir iyilik isteyeceğini söyler. Timinin başına geçmek için bu sefer Turan’ın elinden geleni yapmasını isteyecektir.
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı!
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum