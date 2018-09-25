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Söz dizisi son bölüme damga vuran zeybek sahnesi! Tim elemanları zeybek oynadı

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2018 02:44 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün 24 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 52. bölümüne zeybek sahnesi damga vurdu. Feyzullah ve Su'nun düğününe giden tim elemanları uzun süredir çalıştıkları zeybek oyununu oynadı. Söz'deki zeybek sahnesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Söz dizisi son bölüme damga vuran zeybek sahnesi! Tim elemanları zeybek oynadı

Söz dizisinin 52. bölümünde tim elemanları, Feyzullah ve Su’nun düğünü için buluştu. Davetlilerden birisi de Deniz Baysal’ın canlandırdığı Savcı Derya idi. Bu sahnede sırasında tim elemanları uzun süredir çalıştıkları Zeybek oynamaya başladı. Tim elemanlarının zeynek oynadığı o sahne büyük beğeni topladı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem ve Derya Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.

Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan, Nisan’dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya’yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir.

Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Liste ortaya çıkmadan yapılacak bir operasyonla istihbaratçıların hayatını kurtaracaklardır. Fakat Dragan, çoktan isimleri vermiştir. Tim operasyonun başarılı olması için zamanla yarışmak zorundadır.

Su ve Çaylak’ın düğünü için toplanan Tim, düğünde büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Ama asıl sürpriz Yavuz’un düğüne geldiği andır. Çünkü düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardır.

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