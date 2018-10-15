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Söz dizisinde Kopuk lakaplı Selim Hayroviç'i kim oynuyor? Genco Özak kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 15.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. söz dizisinde Selim Hayroviç rolünü kim oynuyor? Söz dizisinde Selim Hayroviç, nam-ı diğer ‘Kopuk’, tam bir görev adamı ve vatan sevdalısı olan eski bir askerdir. Peki Söz dizisinde Kopuk lakaplı Selim Hayroviç'i oynayan Genco Özak kimdir?

Söz dizisinde Kopuk lakaplı Selim Hayroviç'i kim oynuyor? Genco Özak kimdir?

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği 'Söz' dizisinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Genco Özak dahil oldu.

VATAN SEVDALISI NAM-I DİĞER KOPUK
Son dönemde bir çok başarılı projede ki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Genco Özak ‘Söz’de sürpriz ve bir o kadar da iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘Söz’de Genco Özak, ‘Selim Hayroviç’ karakterine hayat veriyor.

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Selim Hayroviç, nam-ı diğer ‘Kopuk’, tam bir görev adamı ve vatan sevdalısı olan eski bir askerdir. Deli dolu, nerde ne yapacağı belli olmayan, kopup gitmeleriyle meşhurdur. Bosna Hersek’te doğmuştur ve Dragan’ın Bosna’da yaptığı katliamda henüz 6 yaşında olan Selim, gözünün önünde bütün ailesinin katledilmesini izlemiştir. Daha çocuk olmasına rağmen o anı, öfkesini ve çaresizliğini unutamamıştır. Çocukken Türk Devleti Selim'e sahip çıkıp okutmuştur. Türkiye’de büyümüş, acılarını burada sarmıştır.

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GENCO ÖZAK KİMDİR?
1991 doğumlu Genco Özak, adından sıklıkla söz ettirecek gibi duruyor. 1.84 boyuyla ve 79 kiloyla Akrep burcu olan yakışıklı oyuncu Mimar sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinde eğitim ve öğretimini tamamladı. Genco Özak'ın en çokta sevgilisi merak edildi. Genco Özak Yeliz Kuvancı'yla aşk yaşıyor.

2014 yılında Kocamın Ailesi Can karakteriyle ekranlara gelen Genco Özak, asıl sıçramayı Vatanım Sensin'de rolüyle yaptı. Vatanım Sensin'de Mehmet karakteriyle rekor kırmıştı.

GENCO

SÖZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dragan, Yavuz’u can evinden vurmak için yeni bir plan yapıyor.
Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem’in etrafını sarmıştır.

Kara listedeki isimlerden birisi olan Baran’ı ülkeye getiren Tim, listedeki diğer isimlere ulaşmak için önemli bilgiler edinir.

Tim’in elde ettiği başarıdan rahatsız olan örgüt diğer isimlerinde yakalanacağından korkmaktadır. Dragan, örgüte bu konuda destek olacağını söyler. Yani Baran’ın kara listeye ulaşmak için verdiği kilit isim olan Erdal artık Dragan’ın korumasındadır.

Erdal aynı zamanda örgüte patlayıcı sağlayan isimdir. Dragan hem onu korumak hem de ülkeye yüklü miktarda patlayıcı sokmak istemektedir. Ama Yavuz onun bu planına engel olmak için harekete geçer.

Yapacağı eylemin engelleneceğini anlayan Dragan, Yavuz’u can evinden vurmak için yeni bir plan yapar. Hedefinde bu sefer tim vardır.

Yavuz hem timi kurtarmak hem de yeni görev kimliğini korumak zorundadır.

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