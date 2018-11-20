Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?

Tims&B yapımcılığında Star TV'de ekranlara gelen, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Burak Sevinç, Eren Vurdem, Ece Çeşmioğlu, Aytaç Şaşmaz, Sarp Akkaya, Görkem Sevindik ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı sevilen asker dizisi 'Söz' 60. son bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geldi.

DRAGON NİSAN'I ÖLDÜRDÜ

Söz dizisinin son bölümünde Nisan karakterinde hayat veren Mine Çayıroğlu senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Dragan, kardeşi Boris'in bu hale gelmesinden sorumlu tuttuğu Nisan'ı öldürdü.

SÖZ 60. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan’ın Derya’ya kurduğu tuzağı son anda fark eden Yavuz, Derya’nın hayatını kurtarmak için peşlerine düşer. Fakat her şey için çok geçtir. Dragan istediğini elde etse de etmese de Derya’yı öldürmek için çoktan hain bir plan yapmıştır.

Melisa’yı korumak isterken saldırıya uğrayan Keşanlı sadece fiziksel değil kalben de yaralıdır. Vücudundaki yaralar çabucak iyileşse de kalbindeki yara kardeşleri ve komutanı sayesinde iyileşecektir.

Dragan için artık intikam vaktidir. Önce ortalığı kana bulayacak sonra da Sami’yle ortak olup örgütün yeniden yükselmesi için var gücüyle çalışmaya başlayacaktır. Dragan artık tek bir amaç için çalışmaktadır: Sami ve arkadaşlarının finanse ettiği, Türkiye’yi parçalara ayıracak yepyeni bir örgüt oluşturmak…

Bu örgütün ilk saldırısı Türkiye’nin sınır dışındaki kilit noktalardan birinde oluşturduğu askeri üstür. Ama Yavuz bu bilgiye ulaştığında Tim örgütün bu saldırısını püskürtmek için harekete geçer. Fakat üsse saldırmak için günler öncesinden hazırlanan örgütün hain tuzağı onları ölümle burun buruna getirecektir.

