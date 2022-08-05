Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi! "Bu ne güzellik"

Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer alan Aybüke Pusat, ekranların tanınan simalarından biri oldu. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, iddialı pozlarıyla beğeni topladı.
Aybüke Pusat, tatilden verdiği keyifli pozları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu pembe bikinili pozuyla görenleri büyüledi.
Pusat'ın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Pusat, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
İşte Pusat'ın sosyal medya pozları...
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