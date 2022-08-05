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Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi! "Bu ne güzellik"

05.08.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aybüke Pusat, Söz dizisinde canlandırdığı Bahar rolü ile beğeni topladı. Oyuncu kimliğiyle tanınan Aybüke Pusat, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi! "Bu ne güzellik"

Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer alan Aybüke Pusat, ekranların tanınan simalarından biri oldu. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, iddialı pozlarıyla beğeni topladı.

BİKİNİSİYLE GÜNEŞLENİRKEN POZ VERDİ

Aybüke Pusat, tatilden verdiği keyifli pozları takipçileriyle paylaştı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Ünlü oyuncu pembe bikinili pozuyla görenleri büyüledi.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Pusat'ın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Pusat, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

İşte Pusat'ın sosyal medya pozları...

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat söz
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