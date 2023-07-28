SÖZEL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2023! ÖSYM sözel bölümler başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları

Sözel bölümlerinin puan, sıralama ve kontenjan bilgileri ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu sonrasında belli oldu. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona erecek. Tercih listelerine 4 yıllık sözel bölüm ekleyecek adayların gündeminde YKS sözel bölümler yer aldı. İşte ÖSYM lisans sözel bölümlerin başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları
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