EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. SÖZEL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2023! ÖSYM sözel bölümler başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları

SÖZEL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2023! ÖSYM sözel bölümler başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları

28.07.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözel üniversite bölümleri ve puan bilgisi merak ediliyor. YKS sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde adayların erişimine açıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarda aday için tercih dönemi 27 Temmuz itibariyle başladı. AYT puanı ile 4 yıllık sözel bölümleri tercih listesine eklemek isteyen adaylar sözel bölümlerinin puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını araştırıyorlar. Peki, ÖSYM sözel bölümler hangileri, puanları kaç?

Sözel bölümlerinin puan, sıralama ve kontenjan bilgileri ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu sonrasında belli oldu. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona erecek. Tercih listelerine 4 yıllık sözel bölüm ekleyecek adayların gündeminde YKS sözel bölümler yer aldı. İşte ÖSYM lisans sözel bölümlerin başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları

SÖZEL PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

optik form 2

Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

optik form 3

Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı

SÖZEL BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS'de tercih maratonu başladıYKS'de tercih maratonu başladı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdıKPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.