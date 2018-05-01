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Sözleri olay olan Nur Yerlitaş'a yanıt gecikmedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 10:40 | Son Güncelleme

Gülşah Saraçoğlu'ndan Nur Yerlitaş' yanıt...

Sözleri olay olan Nur Yerlitaş'a yanıt gecikmedi!

Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı.

Şile'deki Casa Lavanda'da gerçekleşen ve ünlü isimlerin akın ettiği geceye Nur Yerlitaş'ın sözleri damga vurdu.

Gece yarısı Bülent Ersoy ile birlikte nişanın yapıldığı mekana gelen Nur Yerlitaş, Ersoy'un davalık olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu'nu görünce Murat Karabova'ya çıkıştı:

"Ben sana demedim mi, beni o terzi karıyla aynı masaya oturtma!"

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"KALİTESİZ... ÜSLUPSUZ..."

Nur Yerlitaş'ın olay sözlerine Gülşan Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Böylesine bir açıklama yapmak zorunda olduğum için çok üzgünüm. Herkes gibi o görüntüleri ben de izledim. Böylesine kalitesiz, üslupsuz ve asla tarzım olmayan bir haberin içinde adımın dönmesinden son derece rahatsızım. Eğer benden böyle bir karşı cevap bekliyorsanız zaten alamazsınız. Çünkü benim duruşum ve şeklim bu değil. Herkes kendisine yakışanı yapar biliyorsunuz. Ben sevgi ve sabırla karşılamaya çalıştıkça; bazen geri dönüşleri böyle tatsız olabiliyor.

Şu kadarını söyleyebilirim ki, hiçbir zaman hiç kimsenin sınırlarımı ihlal etmesine müsade etmedim. Böyle bir saygısızlığı, böyle bir terbiyesizliği de kabul etmiyorum. Bana yazdığınız yüzlerce mesaj için de size çok teşekkür ediyorum. Bir açıklama beklediğiniz için bunu söylemek istedim. Karşı bir cevap vermeyeceğim."

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardıSeren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı
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Anahtar Kelimeler:
Nur Yerlitaş Gülşah Saraçoğlu

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