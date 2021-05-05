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Sözlü olmayan bir iletişim yöntemi! Eğlenirken neden çığlık atılır?

Seray Üstün Seray Üstün
05.05.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğlence parklarında çığlık sesleri ve yüksek sesler pek çok kez duyulur. Korku ve eğlencenin karıştığı bu merkezlerde neden hiç çığlık atıldığını düşündünüz mü?

Sözlü olmayan bir iletişim yöntemi! Eğlenirken neden çığlık atılır?

Tarih boyunca insan davranışları üzerine çalışmalar yapıldı. İnsan davranışları ve psikolojisinin oldukça karmaşık bir yapıda olduğunu belirtmemiz gerekir. Çoğu zaman ise bazı insan davranışlarını anlamlandırma konusunda bilim yetersiz kalır. Peki eğlenirken çığlık attığınızı hiç düşündünüz mü? Özellikle eğlence parklarında hız trenlerinde birçok kişi çığlık atıyor. Bunun sebebi temelde korku olarak anlaşılsa da o anda alınan keyifte etkilidir.

Çığlık atmak, uzmanlara göre ‘tamamıyla sözlü olmayan iletişim” türlerinden biridir. Emory Üniversitesi’ndeki psikoloji profesörü, Harold Gouzoules, “Bağırmak, sesini yükseltme anlamına geliyor ama aslında konuşmaya devam ediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Gouzoules, “Çığlık ayrı bir tür seslendirme şeklidir ve belli akustik özellikleri vardır. Saniyenin 4’te üçü ile bir buçuk saniye arası süren bu akustik unsurlar, çok yüksek sesle başlayıp yüksek seste devam eder” diye de sözlerine ekleme yaptı.

Çığlık, kişilere göre kısa süren, insanda tedirginlik yaratabilen, genliği ve tizliği yüksek olan bir yapıya sahiptir. Evrimsel ve tarihi süreç açısındna ise çığlık atmak avcıyı aniden korkutup kaçmak için zaman yaratma amacıyla ortaya çıkan bir tepkidir. Sosyal bir varlık olarak insan yakınlarını çağırmak için çığlık atmayı tercih ediyordu. Peki eğlence parklarında neden çığlık atarız? Bu sırada bedenimize ve beynimize neler olur?

Tarihsel oluşumlar içerisinde insanlar şelale ya da volkana çok yaklaştıklarında çığlık atmayı seçiyordu. Ancak modern dünyanın dinamikleri içerisinde çığlık atmaya neden olabilecek farklı örnekleri bulunuyor. Çığlık atmanın matematiği ve uygulama üzerine çalışmalar yapan Gouzoules; “Kalbiniz hızla çarpmaya başlar, tansiyonunuz yükselir ve güvende olduğunuzu bildiğiniz halde, benzer fizyolojik belirtiler ortaya çıkar. Bir birikme yaşanır ve çığlık ile rahatlama gerçekleşir” dedi.

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