Sözlü olmayan bir iletişim yöntemi! Eğlenirken neden çığlık atılır?

Tarih boyunca insan davranışları üzerine çalışmalar yapıldı. İnsan davranışları ve psikolojisinin oldukça karmaşık bir yapıda olduğunu belirtmemiz gerekir. Çoğu zaman ise bazı insan davranışlarını anlamlandırma konusunda bilim yetersiz kalır. Peki eğlenirken çığlık attığınızı hiç düşündünüz mü? Özellikle eğlence parklarında hız trenlerinde birçok kişi çığlık atıyor. Bunun sebebi temelde korku olarak anlaşılsa da o anda alınan keyifte etkilidir.

Çığlık atmak, uzmanlara göre ‘tamamıyla sözlü olmayan iletişim” türlerinden biridir. Emory Üniversitesi’ndeki psikoloji profesörü, Harold Gouzoules, “Bağırmak, sesini yükseltme anlamına geliyor ama aslında konuşmaya devam ediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Gouzoules, “Çığlık ayrı bir tür seslendirme şeklidir ve belli akustik özellikleri vardır. Saniyenin 4’te üçü ile bir buçuk saniye arası süren bu akustik unsurlar, çok yüksek sesle başlayıp yüksek seste devam eder” diye de sözlerine ekleme yaptı.

Çığlık, kişilere göre kısa süren, insanda tedirginlik yaratabilen, genliği ve tizliği yüksek olan bir yapıya sahiptir. Evrimsel ve tarihi süreç açısındna ise çığlık atmak avcıyı aniden korkutup kaçmak için zaman yaratma amacıyla ortaya çıkan bir tepkidir. Sosyal bir varlık olarak insan yakınlarını çağırmak için çığlık atmayı tercih ediyordu. Peki eğlence parklarında neden çığlık atarız? Bu sırada bedenimize ve beynimize neler olur?