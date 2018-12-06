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SpaceX Falcon 9 roketi denize düştü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

SpaceX Falcon 9 roketiyle birlikte başarılarıyla anılmaya alışmıştı ki beklenmeyen bir şey oldu ve Falcon 9 son görevinde Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre maalesef denize düştü.

Elon Musk’ın en büyük hayali olan Mars’a ulaşma konusunda kurmuş olduğu en önemli şirketi diyebileceğimiz SpaceX, bu defa maalesef kötü bir haberle karşımızda.

SpaceX CRS-16 görevi kapsamında Falcon 9 roket ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo göndermesi amacıyla fırlatıldı. Halihazırda UUİ’de yer alan altı kişilik mürettebata yiyecek, su, deney içeriği gibi bilimsel ve yaşamsal malzemeleri ulaştırmak amacıyla fırlatılan rokette yer alan kargo ise tam 2540 kilogram olarak açıklandı.

Falcon 9, lorida’da yer alan Cape Canaveral Hava Üssü‘nden UUİ’ye doğru sorunsuz bir kalkış gerçekleştirse de sonrasında uzun zamandır görmediğimiz bir olay yaşandı.

Kargoyu taşıyan Dragon kapsülünden ayrıldıktan sonra Falcon 9 geri yeryüzüne inmek üzere yola çıktı. Kapsül güneş panellerini açarak UUİ ile bağlanacağı zamanı beklemeye koyulurken Falcon 9 ise bir süre sonra kendi etrafında kontrolsüzce dönmeye başladı.

Canlı yayın sırasında kesilen görüntülerin ardından yapılan açıklamada görev başarılı olsa da Falcon 9’un maalesef yeryüzüne geri inişi başarılı olarak tamamlayamadığı belirtildi. Elon Musk, roketin tek parça olduğunu kurtarma gemisiyle düştüğü yerden alınmayı beklediğini söyledi.

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