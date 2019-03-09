SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği Dünya'ya geri döndü

İnsanlı test uçuşlarının ardından her iki mekik projesi de NASA'nın sertifikasyon prosedüründen geçirilecek ve prosedürlerin tamamlanması halinde UUİ'ye astronot taşınmaya başlanacak.

Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini nisanda, onun başarılı olması halindeyse insanlı uçuş testini ağustosta yapmayı planladığı belirtildi.

Mekiğin ABD yerel saatiyle 07.52'de atmosfere girdiği ve 08.45'te okyanus yüzeyine temas ettiği belirtildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, insansız uçuş testi için UUİ'ye gönderilen mekiğin, ABD'nin Florida eyaletinin 450 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'na indiği bildirildi.

Amerikalı astronotlar, UUİ'ye halen Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi nisan ayında doluyor. Bu tarihten sonra özel şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.

NASA, 2011'DEN BU YANA İNSANLI TEST UÇUŞU YAPMIYOR

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan UUİ'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

SpaceX'in Dragon kargo mekiği UUİ'ye ikmal malzemeleri taşırken istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

(AA / DHA)

