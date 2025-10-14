Mynet Trend

SpaceX'in Starship roketi, 11'inci test uçuşunu tamamladı

ABD’li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait ‘Starship’ roketi, 11'inci test uçuşunu gerçekleştirdi.

SpaceX'in Starship roketi, 11'inci test uçuşunu tamamladı

SpaceX’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Starship’ roketinin, 11'inci test uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi. Texas eyaletindeki Starbase tesisinden yerel saatle 18.23'te fırlatılan ‘Starship’ roketinin başarılı bir kalkış yaptığı ve uçuş sırasında test edilen 13 motorun tamamının ateşlendiği bildirildi. Açıklamada, planlanan hızda yörüngeye ulaşan roketin, uzayda 8 Starlink simülatörünü konuşlandırdığı da kaydedildi. ‘Starship’ roketi, planlandığı gibi Hint Okyanusu'na iniş yaparak testi tamamladı.

SpaceX
