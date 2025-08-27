Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

SpaceX, Starship ile test uydularını yörüngeye ulaştırdı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşu tamamlandı.

SpaceX, Starship ile test uydularını yörüngeye ulaştırdı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşunun tamamlandığı bildirildi. Texas’taki Starbase üssünden fırlatılan dev roket, ilk kez sahte Starlink uydularını yörüngeye bıraktı. 123 metre yüksekliğindeki Starship, kalkıştan üç dakika sonra Super Heavy güçlendiricisinden ayrıldı. Üst kademe, 30 dakikalık uçuşun ardından sekiz adet sahte Starlink uydusunu yörüngeye bıraktı.

SpaceX, Starship ile test uydularını yörüngeye ulaştırdı 1

Uçuş kapsamında yeni nesil altıgen ısı kalkanı karolarının da test edildiği belirtildi. Atmosfere yeniden girişte aşırı ısılara karşı dayanıklılığı ölçülen kalkanlar, roketin Mars ve diğer derin uzay görevlerinde kullanılabilmesi için kritik önemde görülüyor. Super Heavy güçlendirici, Meksika Körfezi’ne alternatif motor konfigürasyonu kullanarak yumuşak bir iniş yaptı. Üst kademe Starship ise son saniyede meydana gelen patlamaya rağmen Avustralya açıklarında, Hint Okyanusu'na planlanan şekilde indi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan gemiler bulunduİkinci Dünya Savaşı’nda batırılan gemiler bulundu
Her şey dahil 2 bin 500 euro! Kabusu yaşattı, müşteriler oteli terk ettiHer şey dahil 2 bin 500 euro! Kabusu yaşattı, müşteriler oteli terk etti

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Cinsiyet değiştirdi, kadın hapishanesine gönderilecek

Cinsiyet değiştirdi, kadın hapishanesine gönderilecek

Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Eşi boşanmak istedi çıldırdı! Uykusunda yakalayıp...

Eşi boşanmak istedi çıldırdı! Uykusunda yakalayıp...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.