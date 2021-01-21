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Sperm çalma iddiasıyla anılan Burçe Gürsel'den bomba itiraf! 'Ayrılmadık'

21.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Sperm çalma iddiasıyla anılan Burçe Gürsel'den bomba itiraf! 'Ayrılmadık'

Sperm çalma haberleriyle sık sık gündem olan Burçe Gürsel, evli olan sevgilisi ve iki çocuğunun babası Rifat Sarıcaoğlu ile ilişkisinin devam ettiğini itiraf etti. Gürsel "Evli olduğu için çok görüşemiyoruz" dedi.

Önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

İki çocuk babası olan evli sevgilisi Rifat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Burçe Gürsel, "Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Hiç birlikte yaşamadık. Son zamanlar özel hayatımız göz önüne gelince "Ayrıldılar" diye düşünüldü. Hep ayrı yaşadık sonra çocuklarımız oldu. Bu şekilde geçiyor" dedi.

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'RİFAT KENDİ EVİNDE YAŞIYOR'

"Çocuklardan dolayı sürekli görüşüyoruz ama dışarıya çıkamıyoruz" diyen Gürsel, "Bu aralar malum olaydan dolayı çıkmıyoruz pek. Görüşüyoruz sonuçta. Rifat Bey'in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz" diye cevap verdi.

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Burçe Gürsel, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Yok şu anda öyle bir düşüncem yok. Öyle bir yorgunum ki sabaha kadar bebeğe baktım" şeklinde yanıt verdi. (SnobMagazin)

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