Spiker Nazlı Tolga'ya şantaj! "Elimde binlerce fotoğraf ve görüntün var"

Spiker Nazlı Tolga'nın ablası Eda Tolga, şiddetli geçimsizlik yaşadığı sevgilisi Hakan Öztürk'le ayrılma kararı verince Nazlı Tolga da tehdit mesajları almaya başladı. Ayrılığı kabullenemeyen sevgili Hakan Öztürk, Eda Tolga'ya yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdi.

Sabah’ın haberine göre, tehditlere boyun eğmeyen Eda Tolga, Aile Mahkemesine başvurarak eski sevgilisine yönelik uzaklaştırma kararı talep etti.

Mahkeme, Öztürk'ün 2 ay süreyle Tolga'nın konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

"ELİMDEKİLERİ YAYINLAMAMAK İÇİN EDA'YA SÖYLE BENİ ARASIN"

Karar sonrası daha fazla öfkeye kapılan Hakan Öztürk iddiaya göre bu kez Eda Tolga'nın ablası Nazlı Tolga'ya yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar göndermeye başladı. Telefonun karşısına geçerek çektiği tehdit ve hakaret içerikli video kayıtları gönderen Öztürk, Tolga'ya şantaj da bulundu.



Eline geçirdiği bilgisayarda Tolga'ya ait binlerce fotoğraf ve video bulunduğunu söyleyen Öztürk, “Nazlı senin paranın ve sözünün geçmediği anlar var. İşte o an bu an. Elimde binlerce fotoğrafın videon var. Elimdekileri yayınlamamak için Eda'ya söyle beni arasın” şeklinde şantaj içerikli bir video gönderdi.

İKİ AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Hakaret, tehdit ve şantajın boyutunu her geçen gün arttıran Hakan Öztürk'ün bu eylemlerinden sıkılan Nazlı Tolga, Aile Mahkemesine başvurarak ablasının eski sevgilisine yönelik uzaklaştırma kararı talep etti.



Mahkeme, Tolga'nın talebi üzerine Öztürk'e yönelik 2 ay süreyle konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

