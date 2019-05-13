Spikerler Selen Yakıcı ile Nazlı Öztürk birbirine girdi! Arda Turan'la olan fotoğraflarını ifşa etti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın bir dönem kanallarında spikerlik yapan isimleri sosyal medyada birbirine girdi.

Beşiktaşlı Selen Yakıcı "Şikeci Galatasaray. Mayıslar sizin değil, hakemler sizin" şeklinde bir tweet atınca, GS TV eski sunucusu Nazlı Öztürk "Selen şikeci diye ithamda bulunduğun kulübün kanalında çalışmak için takla attığın günleri çabuk unutmuşsun, ben hatırlatayım dedim. Galatasaray büyük taştır dikkat et altında kalma" diyerek sitem etti.

Karşılıklı cevapların ardından ikilinin arasındaki gerginlik iyice tırmandı.

ARDA TURAN'LA ESKİ FOTOĞRAFLARINI İFŞA ETTİ

Selen Yakıcı, Nazlı Öztürk'ün görevine Arda Turan ile ilişkisi vasıtasıyla girdiğini belirterek "Ben kendi çabamla ekmek parası kazanmak için çalışmaya geldiğim kanalınızda takla atarken, sen de kimin vasıtasıyla girdiğini unutma" dedi ve Öztürk'ün Arda Turan'la olan eski fotoğraflarını ifşa etti.

"KENAR MAHALLE KAVGASI"

Bunun üzerine cevap veren Öztürk ise, "Ben seni kalite kokan eski ilişkinden vurmaya çalışmayacağım merak etme. Oralara inemem. Kenar mahalle kavganı bu tarz benim türü yarışmalarda yaparsın hadi canım" ifadelerini kullandı.

NİHAT DOĞAN'LA SEVGİLİYDİ

BJK TV eski sunucusu Selen Yakıcı, geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Nihat Doğan ile birlikteydi.

