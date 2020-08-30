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Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Spor camiasında federasyonlar ve kulüpler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları paylaştılar.

Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle federasyonlar ve spor kulüpleri bayram mesajları yayınladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınlanan mesajlar şöyle:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Türk Milleti'nin şanlı istiklal mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman Mehmetçiklerimizi minnetle, hürmetle, rahmetle yad ediyorum.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizden aldıkları güçle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazandıkları, unutulmaz zaferin 98'inci yılının haklı onur ve gururunu yaşıyoruz.

Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi, vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu, ulusumuzun birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği büyük bir zaferdir.
Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu cennet vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

Büyük zaferler büyük komutanlarla kazanılır. 98 yıl önce bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, vatan toprağını düşmandan kurtarmış, aziz milletimizin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir.
30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zafer, Türk milleti ve onun şanlı ordusunun azim ve kararlılığının simgesi, özgürlüğümüzün nişanıdır.

Bu düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Büyük Zaferin 98. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

GALATASARAY

Bugün; ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği Büyük Taarruz Zaferi'nin 98. yıl dönümü. Bu büyük zaferin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

FENERBAHÇE

Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kadın erkek hep birlikte yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak adına eşsiz fedakarlıklarla verdiğimiz bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi; Millet olarak yüzyıllar süren savunma halinden çıkıp vatan toprağı için kahramanca hücuma geçtiğimiz Büyük Taarruz'un, 98. yıl dönümünü en içten coşkumuzla kutluyoruz.
İzinden hiçbir zaman ayrılmadığımız ve ebediyen de ayrılmayacağımız Başkomutanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını ve vatan toprağının her bir karışı için kadınıyla erkeğiyle canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi, sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

Aziz milletimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında cereyan eden Büyük Taarruz'u başarıyla sonuçlandırmış, 30 Ağustos 1922 tarihinde vatan toprağını düşman işgalinden kurtararak büyük bir zafer elde etmiştir.

Mukaddes toprağımızın bir karışını dahi düşmana kaptırmamak için, göğsünü kurşunlara siper ederek seve seve şehadete yürüyen gözü pek vatan evlatlarının, şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazdığı ve bugün 98. yıl dönümünü kutladığımız destansı zaferi, şüphesiz ki milletimiz için en büyük gurur ve iftihar vesilelerinden biridir.

Milletimizin; inancı, kararlılığı, birliği ve kardeşlik ruhu, İstiklal Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır.

30 Ağustos'u bizlere armağan eden, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.

TRABZONSPOR

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

BAŞAKŞEHİR

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

ANTALYASPOR

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!
Zaferimizin 98. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

BB ERZURUMSPOR

Zaferlerle dolu şanlı tarihimizle gurur duyuyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!

GÖZTEPE

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun
Bir ulusun kaderini değiştiren, ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya kanıtlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük zaferin yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz.

KAYSERİSPOR

Büyük zaferimizin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

KASIMPAŞA

Gurur ve onur dolu zaferimizin 98. yılı kutlu olsun!

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: DHA

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