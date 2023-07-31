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Spor sonrası pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan kas şov

31.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son paylaşımıyla olay olan Tatlıtuğ spor sonrası adeta kas şov yaptı.

Başarılı oyunculuğuyla ilgi toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde sezon finalinde olan Aile dizisinde Aslan karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Tatlıtuğ, bugün yeni paylaşımıyla sosyal medyanın bir anda gündemine oturdu.

Dizisinin sezon finalinden sonra eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Barselona ve Bodrum'a giderek tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini spora verdi. Ünlü oyuncu spor sonrası adeta kas şov yaptı. Ünlü oyuncunun kaslı fotoğrafına beğeni yağdı.

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Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti.

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Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

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6 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren çiftten Kıvanç Tatlıtuğ son olarak oğlu Kurt Efe'ye daha fazla zaman ayırmak için yeni bir karar aldı.

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