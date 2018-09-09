Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de konuk ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 16 Eylül Pazar günü saat 20.00’de mücadele edecek.

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Alanyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor

20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor - B.B. Erzurumspor

17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor

20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

