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Spor yapanların kas gelişimine katkı sağlayacak hem proteini bol hem vegan 10 yemek

28.12.2024 11:45
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Spor yapanların proteini bol yemekler yemesi gerekiyor. Hem proteinli hem de lezzetli vegan birçok yemek var. Gelin bunlara birlikte bakalım...

Spor yapanların kas gelişimine katkı sağlayacak hem proteini bol hem vegan 10 yemek

1. Nohut sevenler için bir tarifle başlayalım...

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Kaseler son zamanlarda çok moda. O zaman kinoa ve nohutlu bir kase yapmaya ne dersin? İçinde kinoa, haşlanmış nohut, avokado, ıspanak, tatlı patates olan kaseyi zeytinyağı ve limonla tatlandırabilirsin. İçindeki nohut ve kinoa ile tam bir protein kaynağı. Ispanak ve avokado ise vitamin ve mineral yönünden zengin içeriğe sahip.

2. Tofulu bir tarifimiz de olmasın mı?

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Proteinini tofudan alan bir tarif egzersiz sonrası çok iyi gider. İçine brokoli, havuç, kapya da koyacağın tarife soya sosu ekleyerek lezzetli hale getirebilirsin. Sebzeleri soteleyip tofuyu susam yağında kızartıp sonra karıştırıyorsun. Hem kolay hem lezzetli tarifteki tofu bir protein kaynağı. İçindeki sebzeler de bağışıklık sistemini destekliyor.

3. Yeşil mercimekli her tarif çok güzel!

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Yeşil mercimeği hem çocuklar hem yetişkinler çok seviyor. Veganlar için de inanılmaz bir protein kaynağı. İçine domates, salatalık, roka koyabileceğin tarife bir de zeytinyağı ve nar ekşisi ekledin mi lezzetine doyum olmaz. Lezzet ve protein bombası bu tarifi bir dene deriz!

4. Falafel, veganların en sevdiklerinden.

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Falafeli herkes seviyor ama veganlar için yeri ayrı tabii. Protein açısından zengin nohutla yapılan falafel içeriğindeki baharat ve sebzelerle faydalı ve lezzetli bir yiyecek oluyor. Kızartmak yerine fırında yaparak daha sağlıklı hale getirebiliyorsun ayrıca.

5. Chialı pudingler son zamanlarda çok moda!

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Chia tohumu tam bir protein kaynağı. Ee bu da onu ideal bir vegan besini yapıyor. Çok farklı şekillerde tüketilse de pudingi bir ayrı güzel oluyor. Badem sütü, kakao ve muzla tatlandırarak hazırlayacağın bir puding, egzersiz sonrası tam ihtiyacın olan şey! Muz ve chia tohumu bir araya geldiğinde lezzetine doyum olmayacak.

6. Güzel bir atıştırmalık tarifi de verelim...

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Edamame veganlar için en iyi atıştırmalıklardan. Güzel yapıldığında da tadına doyum olamaz. Bunu yapmak için birçok yol var ama haşlayıp tuz ve zeytinyağı ile tatlandırabilirsin. Yüksek protein kaynağı ve lif oranı sayesinde egzersiz sonrası için ideal bir atıştırmalık oluyor.

7. Mercimek köftesi egzersiz sonrası iyi gider.

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Bakliyatlar arasında kırmızı mercimek proteini yüksek olanlardan. O yüzden kırmızı mercimekle lezzetli bir mercimek köftesi yapabilirsin. Egzersizin bittikten sonra atıştırmalık mercimek köftesi yiyebilirsin. İçine tahin ve ceviz koyarak lezzetine ve besin değerine katkı sağlayabilirsin.

8. Hep yemek olmasın, bir tane de içecek koyalım.

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Smoothie yaparak egzersiz sonrası hızlı bir protein alımı sağlayabilirsin. Bezelye protein tozuyla hazırlayacağın bu smoothieye ıspanak, muz ve badem sütü ekleyerek lezzetli ve protein dolu bir içecek olmasını sağlayabilirsin.

9. Sebze karışımı da egzersiz sonrası iyi gider.

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Egzersiz sonrası fırında karışık sebze, protein için gayet yeterli bir yemek. Kabak, havuç, patlıcanları doğrayıp fırınladığın bu yemeği tahin ve zeytinyağı ile karıştırdığında hem lezzetli hem sağlıklı oluyor.

10. Nohutla başladık, nohutla bitirelim.

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Nohut unu, bir protein kaynağı. Bu unla yapılan bir krep hem doyurucu hem de protein yönünden zengin. Krepleri zeytinyağında pişirerek sağlıklı ve besleyici bir egzersiz sonrası yiyeyeceği hazırlayabilirsin.

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