Spor yaparken nelere dikkat edilmelidir? Spor yaparken yaralanmamak için 8 önemli kural!

Her spor branşına uygun ekipmanlar kullanın ve gerektiği takdirde bunların ayarlarını yapmayı ihmal etmeyin. Bisiklete biniyorsanız sele-boy ayarını, koşuyorsanız veya tenis oynuyorsanız uygun ayakkabı ve raket seçimini, kayak yapıyorsanız kask kullanımını, kişiye uygun board veya kayak takımının boy oranının seçimini yapın.

Spora başlamadan önce iyice ısınmak, kas boyunu gererek uzatmak şart. Aksi halde çok sık olarak lif atması denilen kas yırtıkları ile karşılaşabilirsiniz.

Kimi kilo vermek için başlıyor spora; kimi sağlığı, kimi de özel merakı dolayısıyla. Ancak faydası olduğu kadar, bilinçsiz yapıldığında yaralanmaların da işten bile olmadığı bir uğraş spor. Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Spor Yaralanmaları, Ayak Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun, yaralanmalara maruz kalmamak için uyulması gereken 8 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

AÇ KARNINA SPOR YAPMAYIN!

Spor öncesi kompleks karbonhidrat denilen, şekerin kana yavaş karışmasını sağlayan besinler tüketin. Aksi halde spor sırasında kan şekeri düşüyor bu da yaralanma riskini artırıyor.

SPOR ESNASINDA MUTLAKA SU İÇİN

Doç. Dr. Metin Uzun “Spor yapanlarda genellikle, spor esnasında alınan sıvının mide şişkinliğine yol açtığı, bunun da sportif kapasiteyi azalttığı düşüncesi oluyor. Ancak bilimsel çalışmalar tam tersini gösteriyor. Yeterli sıvı tüketimi olmazsa, hem yaralanma riski artıyor, hem de sportif kapasite düşüyor” diyor.

PROTEİN TÜKETİN

Spor sonrası beslenme için protein içerikli besinler tüketin. Aksi halde vücudun ihtiyacı olan protein ihtiyacı, protein deposu olan kaslarımızdan sağlanıyor. Bu da kas gücünü artırmak için spor yaparken, kas kaybına yol açıyor.

TEMPONUZU YAVAŞ YAVAŞ ARTIRIN

Spor yaptıkça vücutta salgılanan çeşitli hormonlar sayesinde daha fazla spor yapma isteği ortaya çıkıyor. Bazen de çeşitli müsabakalara hazırlanma aşamasında, hazırlık süresi kısa olduğu zaman hızlı yüklenmeler yapılabiliyor. Oysa bu tarz antrenman yüklenmeleri ‘stres kırığı’ denilen yüklenme kırıklarına yol açıyor. Bu nedenle temponuzu yavaş yavaş artırın.