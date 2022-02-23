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Sporcu omleti olarak da geçen yulaflı lor peynirli omlete bayılacaksınız

23.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne zinde başlamak için enerji ve protein deposu olan yumurta ve peynir, kahvaltıların vazgeçilmezi. Ancak bazı zamanlar yumurta ve peyniri sade bir şekilde tüketmek size cazip gelmeyebilir. Peki her ikisini de bir arada bulabileceğiniz hem besleyici hem protein deposu bir omleti denemeye ne dersiniz?

Sporcu omleti olarak da geçen yulaflı lor peynirli omlete bayılacaksınız

Keyifli bir güne başlamak için güzel bir sabah kahvaltısı yapmak gerekiyor. Sabah kahvaltılarında hem sizi tok tutan hem yağ, karbonhidrat ve protein açısından zengin gıdaları tüketmelisiniz. Sporcu omleti olarak bilinen yulaflı lor peynirli omlet, tam olarak bu ihtiyacınızı karşılayacak bir lezzet. Kilo kontrolü sağlamanız açısından ve eğer spor yapıyorsanız enerji vermesi için antrenman öncesinde bu süper besini tüketebilirsiniz. İçerisine ekleyeceğiniz yulaf, tok tutmasının yanında vücuda enerji vermesiyle de tercih edilebilir. İşte, sizler için hazırladığımız ve bayılarak tüketeceğiniz yulaflı lor peynirli kahvaltılık omlet tarifi...

YULAFLI LOR PEYNİRLİ OMLET TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta

  • 2 tane çeri domates

  • 1 tane kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı yulaf

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 4-5 dal maydanoz

  • 4 yemek kaşığı yağsız lor peynir

  • 1 tatlı kaşığı keten tohumu

  • 1 tutam tane karabiber

  • 1 tutam tuz

  • 3 adet zeytin

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Derince bir kaseye 2 yumurtayı kırın.

  • Süt ve yulafı da ekleyip yavaşça çırpın.

  • Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartarak küçük küçük dilimleyin.

  • Kırmızı biberlerin içlerini çıkarıp yıkayın ve ince ince kıyın.

  • 4-5 dal maydanozu ayıklayıp bol suyla yıkayarak kısa saplarıyla beraber doğrayın.

  • Çeri domatesleri yıkayın ve küçük parçalar halinde kesin.

  • Kestiğiniz ve doğradığınız tüm malzemeleri çırpılmış karışıma ekleyin.

  • 1 yemek kaşığı keten tohumu, karabiber ve 4 yemek kaşığı yağsız lor peynirini de ilave edin.

  • Daha sonra bir tutam tuz ilave edin.

  • Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tavayı kısık ateşe alın.

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağını tavada gezdirin.

  • Karışımı tavaya dökün ve tavanın kapağını kapatın.

  • Birkaç dakika pişmesini bekledikten sonra omletin diğer yüzünü tahta spatula yardımıyla çevirin.

  • Diğer tarafı da piştikten sonra servis tabağına alabilirsiniz.

  • Omleti sabah kahvaltılarında ve spor yapmadan 1 saat önce tüketebilirsiniz.


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