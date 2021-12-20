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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

20.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 923 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 993 bin 446 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 123 milyon 40 bin 448 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 923 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 32 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 131 lira 68 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 240 milyon 233 bin 427 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 236 milyon 425 bin 664 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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