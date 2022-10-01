Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 249 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 31,64 düşüşle 1 milyar 324 milyon 307 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00, 19.00 ve 20.00'de 4 bin 800 lira, en düşük 07.00, 08.00, 09.00 ve 12.00 saatlerinde 2 bin 249 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 324 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 362 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

