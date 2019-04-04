Spotify 3 farklı özelliği test ediyor

Yeni gelecek olan özelliklerden ilki, mevcut listenize göre size öneride bulunduğu “More You Will Like” listesi. Daha önce dinlediğiniz müzikler rock tarzındaysa sistem karşınıza yine bu tonlarda parçalar çıkarıyor. Böylece uygulama çok daha kişisel bir hal alıyor.

Uygulamanın alacağı ikinci özellik ise sizin uyku ayarlamanızı yapmaya yarayacak. Bu sayede; istediğiniz herhangi bir saatte uygulama kendiliğinden duracak. Bu özellik başka kullanıcılar tarafından da zaten bir süredir aktifleştirilebiliyordu. Gelecek güncellemeyle birlikte artık tüm kullanıcılar, bu hizmetten yararlanabilecek.

Spotify tarafından getirilecek son özellik ise “bir cihaza bağlan” ismini taşıyacak. Bu özellikle birlikte, arkadaşınızın hesabına girebilecek ve listesini düzenleyebileceksiniz. Her ne kadar güvenlik açığı yaratacak olsa bile Spotify, büyük bir ihtimalle bunun da önlemini alacaktır.

Tam olarak doğruluğu kesinleşmedi ancak bir özellikten daha bahsediliyor. Spotify, sizlerin diğer uygulamalara bağlanmasını sağlayabilecek. Şirketin aynı anda bu kadar çok özelliği sunması mümkün değil. Muhtemelen hepsini teker teker sunacaktır.

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