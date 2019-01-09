Spotify Apple ürünleri için güncellendi!

Popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, geçtiğimiz aylarda Apple Watch uygulamasını yayınlamıştı. Apple Watch’un üretiminden 3 yıl sonra uygulama geliştiren Spotify, iPhone Xs Max ve Apple Watch Series 4’ün ekran çözünürlüğüne destek vermeyi atlamıştı.

Müzik platformu devi, yayınladığı son güncelleme ile bu modellere destek vermeye başladı.

Spotify sürüm 8.4.85 ile iPhone Xs Max modelinde yaşanan çözünürlük sorunu çözüldüğü gibi, Apple Watch Series 4’ün oval yapısından kaynaklanan arayüz problemi de gideriliyor.

Güncellemeyi App Store>Güncellemeler bölümünden yükleyerek, Spotify’ı iPhone Xs Max ve Series 4’te sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Spotify’ın belirttiğine göre bu güncelleme ile uygulamadaki bazı sorunlar da giderilmiş. Spotify’dan uzun bir süredir FLAC kalitesin yayın yapması bekleniyor. Umarız en kısa sürede Spotify’ın Tidal gibi Hi-Fi sürümü kullanıma sunulur.

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