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Spotify artık Siri ile çalışabiliyor

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TEKNOLOJİ  | 09.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Apple ile Spotify’ın arası Siri yüzünden açılmıştı. Spotify, Apple’ın Apple Music‘i ön plana çıkarmak için kendilerine haksızlık ettiklerini dile getirmiş ve bu iddialara Apple cephesinden yalanlama gelmişti. İki firma arasındaki gerginlik bugün gelen güncelleme ile tatlıya bağlanmış gibi görünüyor.

Spotify artık Siri ile çalışabiliyor

Bildiğiniz gibi iOS 12 ile uygulamaları Siri ile kontrol edebiliyordunuz. Ancak Hey Siri Spotify’dan şu albümü çal dediğinizde bu bir işe yaramıyordu. Spotify 8.5.26 sürümü ile artık Siri ile uygulamayı bu şekilde kullanabileceksiniz. Bu özelliği; Airplay aracılığıyla iPhone, iPad, Carplay, AirPods ve HomePod‘da kontrol edebileceksiniz.

Güncelleme ile ayrıca iOS 13’te düşük veri modunu açtığınızda Spotify’da da otomatik olarak düşük veri modu açılıyor. Son olarak nihayet Apple TV’de Spotify’ı kullanabiliyorsunuz. Bunun için; tvOS App Store’dan uygulamayı indirin veya yüklemek için tvOS ayarlarında “uygulamaları otomatik olarak yükle” seçeneğini etkinleştirin.

Güncellemeyi App Store‘dan yükleyip bu yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamaya sahip değilseniz ise buradan indirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
spotify siri

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