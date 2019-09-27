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Spotify iki yeni çalma listesi ile kullanıcılarını memnun etmeye çalışacak

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TEKNOLOJİ  | 27.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Spotify platformunun rakipleri karşısındaki en büyük avantajı Muhtemelen kişiye özel playlist oluşturulmasından kaynaklanıyor. Bunun farkında olan kuruluş, sürekli olarak bu yönünü geliştirmeye çalışıyor. Son olarak platform tarafından 2 farklı çalma listesi oluşturuldu.

Spotify iki yeni çalma listesi ile kullanıcılarını memnun etmeye çalışacak

Spotify platformu tarafından oluşturulan yeni çalma listelerinden “bir daha” isimli olanı her ay en çok dinlediğiniz şarkılara göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden dolayı da hiçbir ilgi ve alakası olmayan müzik türlerini bir arada dinleme imkanınız ortaya çıkıyor.

Kullanıcılar için oluşturulan bir diğer çalma listesi ise “Çalmaya Doyamadıkların” olarak geçiyor. Bu parça listesinde ağırlıklı olarak sizlerin 1 ay boyunca daha sık dinlediği şarkılar çalınıyor. Bu çalma listesinin öncekilerden farkı ise tam olarak güncel olmaması.

Çalmaya-doyamadıkların

Apple müzik ve YouTube müzik gibi platformların varlığı nedeniyle Spotify son derece güçlü bir rekabetin tam ortasında yer alıyor. Bu rekabette en önemli detay kullanıcıların isteğine göre bir çalma listesi oluşturabilmek. Peki sizce de Spotify güçlü bir rekabet sürdürebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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spotify çalma listesi

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