Spotify şarkı falı (Spotify Song Psychic) nedir, nasıl kullanılır? Spotify şarkı falı nasıl ve nereden bakılır?

İnsanların online ya da çevrim dışı müzik dinlemesine fırsat sunan çeşitli müzik platformları bulunmaktadır. Bu müzik platformlarından biri Spotify'dır. Spotify, yalnızca müzik dinleme değil, postcast dinleme ve video izleme gibi hizmetler de veren platformdur. Spotify mecrası bünyesinde birçok farklı özellik barındırılmaktadır. Bu özelliklerden biri şarkı falı özelliğidir. Bu özelliği yeni keşfeden kullanıcılar için nasıl kullanıldığı bilgisi son derece önemlidir.

Spotify şarkı falı (Spotify Song Psychic) nedir?

Günümüzde birçok kullanıcı gerek evinde gerek iş yerinde gerek otobüs, park gibi alanlarda müzik dinleyerek vakit geçirmektedir. İnternet ortamında kişilere sunulan birçok farklı müzik dinleme programı mevcuttur. Bu müzik programlarından biri Spotify dijital müzik mecrasıdır. Bu dijital müzik platformunda bazu özellikler bulunmaktadır. Şarkı falı özelliği de bu özelliklerden biridir. Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak sunulan bu özellik, kişilerin sordukları sorulara şarkı ile cevap vermektedir.

Spotify şarkı falı (Spotify Song Psychic) nasıl kullanılır?

Spotify, kullanıcılarına müzik dinlemenin yanı sıra burç falı benzeri bir özellikte sunmaktadır. Spotify şarkı falı özelliği, birçok kullanıcının kullandığı özellikler arasında yer almaktadır. Spotify Song Psychic adıyla da anılan bu özelliği kullanmak kolaydır. Bu dijital müzik platformu aracılığı ile şarkı falı baktırmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar genel olarak şu şekildedir:

Spotify şarkı falı özelliğinden faydalanmak isteyen kişiler ilk olarak internete giriş yapmalıdır.

Ardından internet tarayıcısında adres yazılan alana “spotify.com/songpsychic” adresini yazınız.

Bu adrese gidildiğinde karşınıza Spotify oturum açma ekranı gelecektir. Uygulamaya giriş yaparken girdiğiniz bilgileri buraya girerek, şarkı falı bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Spotify şarkı falı nasıl bakılır?

Spotify dijital müzik uygulaması içerisinde bazı özellikler vardır. Kullanıcılar bu özellikleri kullanarak zaman geçirmektedir. Bazı özelliklerden faydalanabilmek için ise Premium üyeliğine geçiş gerekebilmektedir. Spotify müzik dinleme platformunun kullanıcılarına sunduğu en önemli özelliklerden biri şarkı falıdır. Spotify şarkı falı (Spotify Song Psychic) özelliğine erişmek isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar şöyledir:

Spotify şarkı falı bölümüne doğrudan şarkı falı adresinden ulaşabileceğiniz gibi Spotfiy uygulamasına giriş yapıp, ana sayfada “Şarkı Falı” bölümünü bularak da erişim sağlayabilirsiniz.

Şarkı falı sayfasına giriş yaptıktan sonra karşınıza “okul, kariyer, aşk, geleceğim” gibi soru başlıkları çıkacaktır. Bu başlıklardan birini seçip, devam ediniz.

Seçtiğiniz soru başlığına göre size örnek sorular sunulacaktır. Bu sorulardan birini tercih edebilir veya “Soruyu Yaz” alanına kendi sorunuzu yazabilirsiniz.

Ardından karşınıza sorunuzun yanıtı bir şarkı eşliğinde gelecektir.

Spotify şarkı falı nereden bakılır?

Kullanıcılar Spotify şarkı falı özelliğinin sunulduğu adresi ziyaret ederek, şarkı fallarına baktırabilmektedir. Bu özellikten Premium üye olan ve olmayan herkes kolayca faydalanabilmektedir. Spotify müzik mecrasının sunduğu bu özellik sayesinde kişiler bir yandan şarkı falı baktırken bir yandan da müzik dinleyebilmektedir. Ayrıca kullanıcılar şarkı falını aldıktan sonra bu fal sonucunu başka bir kullanıcı ile paylaşmak istediklerinde ekranın alt kısmında yer alan “Paylaş” butonuna tıklayabilir ve platform tercihini yaparak paylaşım yapabilir.