Spotify Wrapped nedir, ne zaman çıkar? Spotify Wrapped nasıl bakılır?

Popüler bir ses akışı ve medya hizmet sağlayıcısı olan Spotify platformunun Wrapped olarak adlandırılan özelliği kullanıcıların dikkatini çeker. Söz edilen özellikle birlikte bir sene içerisinde en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar keşfedilebilir. Buna ek olarak üyelerin tercihlerini yansıtan yıllık müzik özetinde en çok dinlenen albümler gibi farklı veriler de yer alır. Son 4 yıldır çarşamba gününde yayımlanan Spotify Wrapped verilerinin 2024'te hangi tarihte paylaşılacağı merak konusudur. Bu doğrultuda ilgili konuya yönelik olan güncel bilgilerin kullanıcılara duyurulması gerekir.

Spotify Wrapped nedir?

Spotify adlı ses akışı ve medya hizmet sağlayıcısı tarafından kullanıcılara sunulan kişiselleştirilmiş özellikler bulunur. Bunlar arasında Spotify Wrapped olarak adlandırılan ve senelik olarak paylaşılan özetler öne çıkar. Yıllık müzik özeti olarak nitelendirilen bu hizmet sayesinde kullanıcıların sene içerisindeki şarkı ve sanatçı tercihlerini incelemeleri mümkün olur.

Buna ek olarak Spotify Wrapped özelliği aracılığıyla özetlerin hazırlandığı yılda en çok dinlenen albümler ve podcast'ler de keşfedilebilir. Ayrıca ilgili özellikten yararlanan kullanıcıların "2024 Senesinde En çok Dinlediklerin" ve "Kaçırdığın Hit Şarkılar" gibi başlıklara erişim sağlamaları da söz konusu olur. Bu kapsamda Spotify uygulamasını kullanan kişilerin belirtilen özellikle hem öncelikli müzik tercihlerini hem de gözden kaçırdıkları popüler şarkıları analiz etmeleri kolaylaşır.

Spotify Wrapped ne zaman çıkar?

Spotify Wrapped adı verilen yıllık müzik özetlerinin sene sonunda kullanıcılarla paylaşıldığı bilinir. Bu sayede üyelerin dinleme alışkanlıklarına yönelik olan analitik verilerin başarılı bir şekilde saptanması mümkün olur. Geriye dönük olarak inceleme yapıldığı takdirde Spotify Wrapped özelliğinin genellikle kasım ayının sonunda veya aralık ayının ilk haftasında aktif hale getirildiği görülür.

Bununla birlikte ilgili uygulamadaki müzik özetlerinin son 4 yılda çarşamba gününe denk gelecek şekilde paylaşıldığı fark edilir. Bu kapsamda Spotify Wrapped özelliğinin 2024 senesinde de çarşamba günü kullanıcıların ilgisine sunulduğu söylenmelidir. Dolayısıyla ele alınan uygulamada yer alan yıllık müzik özetleri 4 Aralık 2024 itibariyle ulaşılabilir hale getirilmiştir.

Spotify Wrapped özelliğinden yararlanarak 2024'te en çok dinlediği sanatçı, albüm ve şarkıları keşfetmek isteyenler ilk olarak uygulamanın ana sayfasına giriş yapmalıdır. Ardından ekranın en üst kısmındaki kategori başlıkları arasında "2024 Özeti" yazısına rastlanması mümkündür. Buna ek olarak uygulama kapsamındaki arama kutucuğuna "2024 Özeti" yazılarak senelik müzik tercihlerine erişim sağlanması uygundur.

Yıllık özetlerini inceleyen kişilerin popüler uygulama aracılığıyla renkli verileri farklı platformlarda paylaşmaları da söz konusudur. Bu kapsamda yayımlanacak olan veriler belirlenerek paylaş butonuna tıklanmalıdır. Daha sonra ise "2024 Özeti" bilgilerinin hangi platformda diğer kullanıcılarla paylaşılacağı belirlenerek işlem tamamlanabilir.