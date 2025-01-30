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  4. Squid Game'in 3. sezon tarihi belli oldu! Netflix duyurdu... Ne zaman yayınlanacak?

Squid Game'in 3. sezon tarihi belli oldu! Netflix duyurdu... Ne zaman yayınlanacak?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.01.2025 17:43
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2. sezonuyla yakın zamanda izleyiciyle buluşan Netflix'in sevilen dizisi Squid Game, 3. sezonuyla final yapacak. Dizinin ise yeni yayın tarihi belli oldu. Squid Game 3. sezon ne zaman?

Squid Game'in 3. sezon tarihi belli oldu! Netflix duyurdu... Ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in dünyaca ünlü yapımı Squid Game, final sezonu olacak 3. sezonuyla yeniden izleyicilerle buluşacak. İlk sezonuyla milyonlarca izlenmeye ulaşandizi ilk iki sezonuyla büyük ses getirmişti.

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Squid Game’in 2. sezonunu tamamlayan izleyiciler, dizinin üçüncü sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ediliyordu. 2025 yılında 3. sezonuyla yayınlanacağı duyurulan dizinin yeni sezon tarihi belli oldu.

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SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN?

Dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak olan dizinin 3. sezonu Netflix'in yaptığı duyuruya göre 27 Haziran'da yayınlanacak. Dizi 3. sezonla final yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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