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Star Trek yazarı Margaret Wander Bonanno hayatını kaybetti

12.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Trek (Uzay Yolu) serisi yazarlarından Margaret Wander Bonanno hayatını kaybetti.

Star Trek yazarı Margaret Wander Bonanno hayatını kaybetti

Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre Star Trek (Uzay Yolu) romanlarının yazarı Margaret Wander Bonanno 71 yaşında hayatını kaybetti.

Star Trek dizaynırı Mike Okuda ve bir başka Star Trek yazarı Dayton Ward yaptıkları paylaşımlarla acı haberi duyurdu.

DOĞAL NEDENLERLE ÖLÜM

Her iki isim de Bonanno'nun aliesine başsağlığı dilerken ölümün doğal nedenlerle olduğunu belirtti.

Özellikle 1987'de yayınlanan ve Vulkanlarla ilk temasın anlatıldığı Strangers from the Sky ile adından söz ettiren Bonanno'nun bu kitabı Star Trek First Contact adıyla sinemaya aktarılmıştı. Ancak senaryosunda kitaba tam olarak sadık kalınmamıştı. Yazar, Star Trek'le ilgili 7 roman yazdı.

Bonanno, Uzay Yolu dışında da bilim kurgu eserleriyle dikkat çekmişti. 1996'da yazdığı Satürn'ün Çocuğu ve 2016'da yazdığı politik gerilim 'Ain't Exactly Clear' en bilinen eserleri arasında yer aldı.

1997 yılında New York Times tarafından Preternatural romanı dikkat çeken kitaplar arasında gösterildi.

Ayrıca dikkat çeken The Others romanını da Michelle Nichols'la birlikte yazdı.

Bonanno ayrıca Angela Lansbury'nin biyografisinin de yazarıdır.

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