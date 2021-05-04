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Star TV’den Kağıt Ev dizisiyle ilgili flaş karar

04.05.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV, büyük beklentilerle yayına verdiği Kağıt Ev dizisinin reytingleri yükselmeyince yeni bir hamle yapmaya karar verdi. Kağıt Ev dizisinin daha geniş kitlelere yayılması için dizinin üçüncü bölümü 5 mayıs tarihinde tekrar yayınlanacak.

Star TV’den Kağıt Ev dizisiyle ilgili flaş karar

Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Kağıt Ev dizisi iddialı kadrosu ve senaryosuna rağmen reytinglerde beklenen etkiyi yaratamadı.

Kanal yönetimi tarafından Çarşamba günü de Kağıt Ev dizisinin 3. bölümünü yeniden yayınlama kararı verildi. Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu ‘Kağıt Ev’in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

KAĞIT EV 3. BÖLÜM KONUSU

Kızları Cemre’nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci’nin, oğlu Mert’in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şok yaşar. Aylin, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zannetmiştir. Oysa ki Aylin’in şüpheleri gerçek değildir. Ancak Cihan’ın karısını ikna etmesi kolay olmaz. Fırtına ailesini çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

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Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıkarsa, hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayetle suçlanabilir. Tek çare İnci’nin cansız bedeninin bahçedeki bostandan çıkarılıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşınmasıdır. Ancak bu kararı uygulamak hiç de kolay olmaz. Aylin ve Cihan her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Cihan, karısının güvenini kazanmak ve ailesini düştükleri bu zor durumdan kurtarmak için harekete geçer.

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Gülsüm’ün her davranışı her sözü Aylin ve Cihan için vicdan azabına dönüşür. Kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlar. Belki de geçmişten gelen ve Aylin’in unutmak istediği bu karanlık sırlar bugün yaşananların temelini oluşturmuştur. Aylin yıllar sonra hiç istemese de bir ziyaret gerçekleştirir. Bu ziyaretle Aylin korkunç gerçeğin de farkına varır. Cemre belki de onun yüzünden İnci’yi öldürmüştür.

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Star TV
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
buyuk hevesle ızledım sacma sapan senaryo, kızını akıl hastanesıne yatırma katıllıgıne ortak ol.boyle bır fılm mı olur.
dizi idare ederde o çocukları saçma sapan şımarıklar o kız be kıvırcık oğlan yerine daha başarılı oyuncular iş yaptırır

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