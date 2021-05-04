Star TV’den Kağıt Ev dizisiyle ilgili flaş karar

Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Kağıt Ev dizisi iddialı kadrosu ve senaryosuna rağmen reytinglerde beklenen etkiyi yaratamadı.

Kanal yönetimi tarafından Çarşamba günü de Kağıt Ev dizisinin 3. bölümünü yeniden yayınlama kararı verildi. Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu ‘Kağıt Ev’in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

KAĞIT EV 3. BÖLÜM KONUSU

Kızları Cemre’nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci’nin, oğlu Mert’in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şok yaşar. Aylin, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zannetmiştir. Oysa ki Aylin’in şüpheleri gerçek değildir. Ancak Cihan’ın karısını ikna etmesi kolay olmaz. Fırtına ailesini çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıkarsa, hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayetle suçlanabilir. Tek çare İnci’nin cansız bedeninin bahçedeki bostandan çıkarılıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşınmasıdır. Ancak bu kararı uygulamak hiç de kolay olmaz. Aylin ve Cihan her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Cihan, karısının güvenini kazanmak ve ailesini düştükleri bu zor durumdan kurtarmak için harekete geçer.