Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın çekimleri başladı! İşte Kazara Aşk dizisi oyuncuları ve konusu

Yapımcılığına Koliba Film’in imza attığı Kazara Aşk’ın başrol oyuncuları belli oldu. Dizide Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler başrolde yer alıyor.

Kazara Aşk’ın yönetmen koltuğunda Sadullah Celen otururken, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

AİLE KOMEDİSİ

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak.

Kazara Aşk yakında başlıyor.



Aile komedisi ‘Kazara Aşk’ın çekimleri ise başladı. Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı ‘Kazara Aşk’, yakında Star’da



