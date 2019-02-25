Star TV'nin yeni dizisi Yoksul Akraba'nın oyuncu kadrosu belli oldu!

Star TV'de ekrana geleceği konuşulan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak. Yeni adı şimdilik "Zengin ve Yoksul" olarak değiştirilen dizinin kadrosuna son olarak Elif Doğan ve Evrim Solmaz da katıldı.

Dizide başlıca rolleri Binnur Kaya (Berrin), Osman Sonant (Yavuz Erdemli), Evrim Solmaz (Meral Erdemli), Elif Doğan (Aleyna Erdemli), Eren Hacısalihoğlu (Avukat Aziz), Damla Colbay(Aysel) ve Gülcan Arslan (Nihal) paylaşacak. Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem'in yazdığı dizinin diğer başrol erkek karakteri Karan için de görüşmeler sürüyor. Dizide güzel kuzeni Meral, oldukça varlıklı olan Erdemli ailesine gelin giden Berrin'in kötü kaderine karşı verdiği mücadelenin etkileyici öyküsü ekrana taşınacak.



