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Star TV o dizinin fişini çekti! Apar topar final yapıyor

16.05.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda kanalların yayın akışlarında birçok yeni dizi yer aldı. Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yüz Yıllık Mucize de bu yapımlardan biri oldu. Oyuncuları arasında Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

Star TV o dizinin fişini çekti! Apar topar final yapıyor

Oyuncuları arasında Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Zerrin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamları ekrana geliyor. Konusu ile dikkat çeken yapımın final yapacağı haberi gündem oldu.

Ebru Şahin'in Harika karakterine, Birkan Sokullu'nun Kemal karakterine hayat verdiği dizide dikkat çeken karakterlerden olan Süreyya'yı Zerrin Tekindor canlandırıyor.

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Snob Magazin'in haberine göre yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

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Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarında total puan türünde Yüz Yıllık Mucize ilk on içerisine giremedi. AB puan türünde ise sekizinci sırada yer aldı.

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