Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filminden final fragmanı geldi

Skywalker efsanesi nihayete eriyor. Disney’in Lucasfilm’i satın almasından sonra 17 Aralık 2015 yılında vizyona giren The Force Awaken’dan (Güç Uyanıyor) bu yana neredeyse 4 yıl geçti. Yeni jenerasyon Star Wars hikayesi Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmiyle sona eriyor.

Filmin yönetmeni J.J. Abrams, geçtiğimiz günlerde son filmle ilgili olarak oldukça korktuğu belirten bir açıklama yapmıştı. Abrams sonların kendisini çok korkuttuğunu ve özellikle tatmin edici olmadığı takdirde izleyicileri duygusal olarak kaybedeceğini belirtmişti. Kendisi, yıllar sonra bile bu dokuz filmlik macerayı izleyenlerin baştan sona derli bir hikâye izlemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminin kadrosunda Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Kelly Marie Tran, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Keri Russell, Richard E. Grant, Domhnall Gleeson ve Ian McDiarmid gibi isimler yer alıyor.

Star Wars 9: The Rise of Skywalker, 20 Aralık 2019 tarihinde beyaz perdedeki yerini alacak.