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"Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"nden yeni kareler geldi

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SİNEMA TV  | 30.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi’nden (Star Wars: The Rise of Skywalker) serinin hayranlarını heyecanlandıracak yeni kareler yayımlandı.

"Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"nden yeni kareler geldi

Yeni jenerasyon Star Wars üçlemesinin son halkasından yeni fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

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Empire dergisinin filme özel çıkaracağı dergi için yayınlanan karelerde, karanlık taraf üyelerini görüyoruz. Hikayelerinin detayları merakla beklenen Ren Şövalyeleri ve artık Yüce Lider olmuş olan Kylo Ren'in yer aldığı kareler, üçlemeyi sonlandıracak olan filme heyecanı daha da arttırıyor.

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Yönetmenliğini J.J. Abrams’ın üstlendiği Star Wars Skywalker destanının bu 9. filminde Rey’i Daisy Ridley, Kylon Ren’i ise Adam Driver canlandırıyor.

Star Wars: The Rise of Skywalker'dan heyecan dolu fragmanStar Wars: The Rise of Skywalker'dan heyecan dolu fragman

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminin kadrosunda kadrosunda Oscar Isaac, John Boyega, Kelly Marie Tran, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Keri Russell, Richard E. Grant, Domhnall Gleeson ve Ian McDiarmid gibi isimler yer alıyor.

Film Türkiye’de 20 Aralık 2019’da vizyondaki yerini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi Star Wars: The Rise of Skywalker JJ Abrams

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