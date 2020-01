Star Wars: The Rise of Skywalker liderliği bırakmadı (3- 5 Ocak 2020 ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Eleştirmenlerden ve serinin hayranlarından olumsuz yorumlar alan Star Wars: Skywalker'in Yükselişi, 33. 7 milyon dolar ile vizyona girdiği 3. hafta da liderliği sürdürdü. ABD'de 450 milyon dolar gişe rakamına ulaşan film dünya genelinde ise 918 milyor 796 milyon dolar ile 1 milyar barajına yaklaştı.

Vizyondaki dördüncü hafta sonunu 26,5 milyon dolarlık bir hasılatla geride bırakan Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), listeyi ikinci sırada tamamladı. Film, dünya genelinde ise 610 milyon dolar hasılata erişti. ABD Box Office listesinin sürpriz ismi Greta Gerwig imzalı uyarlama Little Women, ikinci hafta sonu 13,58 milyon dolar elde ederek üçüncü sırada yer aldı.

KARLAR ÜLKESİ 2’DEN ULAŞILMASI ZOR REKOR

Ülkemizde vizyon şansı bulamayan The Grudge, açılışını 11,3 milyon dolarla yaparak listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Animasyon filmi Karlar Ülkesi 2, 11 milyon dolar ile listede 5. olabilse de dünya genelinde 1 milyar 325 milyor dolar hasılat elde ederek ulaşılması güç bir başarıya imza attı. Karlar Ülkesi 2, dünya genelinde tüm zamanların en çok hasılata ulaşan animasyon filmi oldu.