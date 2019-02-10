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Statista uzmanları açıkladı: İşte en yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 10.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

Statista araştırma şirketi uzmanları, şirketin Twitter hesabından elektromanyetik radyasyonun en yüksek seviyede olduğu akıllı telefonları açıkladı.

Statista uzmanları açıkladı: İşte en yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar

Listede ilk sırayı radyasyon seviyesi kilogram başına 1.75 watt olan 2017 model Xiaomi Mi A1 akıllı telefonu aldı.

OnePlus 5T (kilogram başına 1.68 watt) ikinci, Xiaomi Mi Max 3 (kilogram başına 1.58 watt) üçüncü sırada yer aldı.

OnePlus 6T ve HTC U12 Life ilk beşe giren diğer telefonlar oldu.

radyasyon-yayan-telefon

Statista şirketi, derecelendirme listesinde Alman Radyasyondan Korunma Ajansı'nın verilerinden faydalandı. Almanya'da önerilen radyasyon seviyesi kilogram başına 0.6 watt'tır. Listeye alınan cihzaların tamamı bu normu aşmış görünüyor.

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telefon akıllı telefon radyasyon Teknoloji Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi Max 3

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