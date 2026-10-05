Steam, Eylül 2026’da rekor kırdı: İşte en çok kazandıran oyunlar!

Alinea Analytics'in tahminlerine göre, Steam, Eylül 2026’da 1,7 milyar dolar gelir elde ederek şimdiye kadarki en iyi eylül ayına ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki önceki rekora kıyasla yüzde 13 artış anlamına geliyor.

STEAM'IN GELİRLERİNDE ARTIŞ

Valve’ın platformu aynı zamanda tarihinin en güçlü üçüncü çeyreğini de geride bıraktı. Steam’in 2026’nın üçüncü çeyreğindeki geliri yıllık yüzde 12 artışla 5,5 milyar dolara çıktı. Böylece platformun yılın ilk dokuz ayındaki toplam geliri 16,5 milyar dolara ulaştı. Steam, 2025’in aynı döneminde 14,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Alinea tahminlerine göre eylül ayında Steam’de en fazla gelir elde eden 500 oyun, platformun aylık gelirinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. Bu oyunların gelirlerinin yüzde 20,5’i 2026’da ortaya çıkan yeni fikrî mülkiyetlerden gelirken yaklaşık yüzde 79,5’lik bölüm yerleşik seriler ve markalardan geldi. Bu gruba dahil olan yeniden yapım ve remaster sürümleri, toplam gelirin yüzde 3,8’ini oluşturdu.

2026’da piyasaya çıkan oyunlar, ilk 500 oyunun gelirlerinin yüzde 33,6’sını oluşturdu. 2025 yapımı oyunların payı yüzde 8,7, 2024 yapımı oyunların payı ise yüzde 9,3 olarak hesaplandı.

Ücretsiz oynanabilen oyunlar, ilk 500 oyun içindeki yapımların yalnızca yüzde 16’sını oluşturmasına rağmen gelirin yüzde 25,6’sını sağladı. Counter-Strike 2, Apex Legends, PUBG ve Dota 2’nin Steam’deki toplam geliri neredeyse 168 milyon dolara ulaştı. Bu dört oyun, Steam’in eylül ayındaki toplam gelirinin neredeyse yüzde 10’unu oluşturdu.

WARDOGS'UN GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Buna rağmen yeni çıkan premium bir oyun bu yapımların hepsini geride bıraktı. 10 Eylül’de erken erişime açılan PvP nişancı oyunu Wardogs, yalnızca eylül ayında 86,9 milyon dolar gelir elde etti. Oyunun Steam’de 3,2 milyon kopya satarak toplamda 100 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Wardogs’un Steam geliri başlangıçta Arc Raiders ve Helldivers 2’nin önünde seyretse de söz konusu oyunların popülerliği daha uzun sürdü. Aynı süre sonunda Helldivers 2 Steam’de 130 milyon dolar, Arc Raiders ise yaklaşık 125 milyon dolar gelir elde etmişti. Wardogs hâlen günde yaklaşık 250 bin oyuncuya ulaşıyor.

İŞTE EYLÜLÜN EN ÇOK KAZANDIRAN DİĞER OYUNLARI

Steam’de eylül ayının en fazla gelir getiren ikinci premium oyunu Onimusha: Way of the Sword oldu. 4 Eylül’de çıkan oyun ay boyunca 30,4 milyon dolar, toplamda ise 33,7 milyon dolar Steam geliri elde etti. Steam sürümünün neredeyse 576 bin kopya sattığı belirtilirken Steam oyuncularının üçte birinden fazlasının Çin’den geldiği aktarıldı. Oyunun demosunu deneyen kullanıcıların yüzde 30’u daha sonra tam sürümü satın aldı.

Üçüncü sırada ise 26,9 milyon dolarlık eylül geliriyle The Blood of Dawnwalker yer aldı. Oyun, çıkış öncesi satışlarla birlikte Steam’de toplam 30,6 milyon dolar gelir elde etti ve 535 binden fazla kopya sattı. Steam, kopya satışlarında oyunun en büyük platformu olurken gelir tarafında PS5’in gerisinde kaldı. PS5 sürümünün geliri 40 milyon doların üzerine çıktı.

Eylül ayında öne çıkan diğer yapımlardan Bodycam, 24,2 milyon dolar gelir elde etti. 2024’te erken erişime çıkan oyunun “Locked & Loaded” 0.8 güncellemesi sonrasında Eylül 2026, şimdiye kadarki en güçlü ayı oldu. Bodycam’in toplam gelirinin 3,2 milyon kopya satışla 77 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor.

FC 27, Steam’deki kopya satışlarından eylül ayında 20,7 milyon dolar gelir elde etti. Bu performans, çıkış tarihleri esas alındığında FC 26’nın aynı aşamadaki performansına kıyasla biraz daha düşük kaldı. Buna karşın oyunun konsollardaki kopya satışlarından elde ettiği gelir 500 milyon doların üzerine çıktı. Bunun 410 milyon doları PlayStation’dan, 85 milyon doları ise Xbox’tan geldi. FC 27’nin erken erişime çıkmasının ardından iki haftadan kısa sürede 6,5 milyon kopya sattığı belirtildi.

Ağustos sonunda çıkan How to Fish ise eylül ayında 19,3 milyon dolar gelir sağladı. 7,99 dolarlık oyun toplamda 10,1 milyon kopya satışına ve 50 milyon doların üzerinde gelire ulaştı. Yapımın günlük satışları da yaklaşık 40 bin ila 50 bin kopya seviyesinde devam ediyor.

24 Eylül’de çıkan Control Resonant ise bir haftadan kısa sürede Steam’de 12,7 milyon dolar gelir elde etti. Oyunun toplam Steam geliri 15 milyon dolara, satışları ise 300 bin kopyaya yaklaştı. Oyunun Steam oyuncularının yaklaşık yüzde 41’inin ilk Control oyununu da oynadığı belirtilirken kullanıcı incelemelerinin yüzde 90’ı olumlu durumda.

THE WITCHER 3'E YOĞUN İLGİ

Alinea ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt Remastered’ın mevcut The Witcher 3 sahiplerine ücretsiz yükseltme olarak yayımlanmasının ardından oyuna yönelik ilgide büyük bir artış yaşandığını aktardı. Remaster sürümünün çıktığı gün Steam, PlayStation ve Xbox genelinde yaklaşık 2,4 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşıldı. Bunun yüzde 48,6’sı Steam, yüzde 40,4’ü PlayStation ve yüzde 11’i Xbox oyuncularından oluştu.

The Witcher 3 aynı gün üç platformda 130 bin kopya daha sattı. Bu, oyunun 2024 yazında Steam’de ilk kez 3,99 dolara satılmasından bu yana ulaştığı en yüksek günlük satış miktarı oldu. The Witcher 3’ün bugüne kadarki toplam satışları ise 66 milyon adedi aşmış durumda.

Kaynak: Alinea Analytics