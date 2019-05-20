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Steam indirimleri ne zaman başlayacak?

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TEKNOLOJİ  | 20.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Steam’in PC oyunculuğu için kritik öneme sahip olduğu bilinen bir gerçek. Son dönemde Epic Games Store, Steam’i ciddi anlamda zorluyor olsa da iki platform arasında hala dağlar kadar fark var.

Steam indirimleri ne zaman başlayacak?

Açık konuşmak gerekirse, Valve’in oyun yapımcılarına karşı haksızlık yaptığı söylenebilir. Zira satıştan aldığı pay oranı, Epic Games Store’a göre çok daha yüksek. Fakat işin bir de oyuncuları ilgilendiren kısmı var. Nitekim bu yönden baktığımızda, Steam’de her an indirimlerle karşılaşmak mümkün. Dolayısıyla Steam’in bu yönü oyun severleri fazlasıyla memnun ediyor.

Peki Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman başlayacak. Malum önümüzdeki ay okullar kapanacak. Dolayısıyla öğrenciler 90 gün sürecek olan yaz tatilinin startını vermiş olacaklar. Pek çok öğrenci yıl içerisinde yoğunluktan oynayamadığı oyunları 90 günlük yaz tatilinde oynamayı planlıyor.

Dolayısıyla bu oyunlar için Steam yaz indirimleri kaçırılmayacak bir fırsat. Peki bu indirim furyası ne zaman başlayacak?

Steam Database tarafından paylaşılan tweet’e göre Steam yaz indirimleri bu yıl 25 Haziran’da başlayacak ve 2 hafta devam edecek. Merakla bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Steam Epic Games Store

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