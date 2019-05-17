Steam Link App Store’da yeniden yayınlandı

Apple’ın şartlarına uymadığı için kaldırılan uygulama bugün yenilenerek karşımıza bir kez daha çıktı. Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı buradan indirerek Steam’deki oyunlarınızı iPhone veya iPad’inize yansıtarak oynayabilirsiniz.
Steam Link uygulaması bilgisayarınızdaki oyunları iPhone’unuza veya iPad’inize getirir. Bir MFi veya Steam Kontrolcüsünü cihazınız ile eşleştirin, aynı yerel ağda Steam kullanan bir bilgisayara bağlayın ve mevcut Steam oyunlarınızı oynamaya başlayın.
Gereksinimler:
iOS 10 veya daha yüksek sürüme sahip bir iPhone veya iPad
Steam kullanan bir bilgisayar – Windows, Mac veya Linux
iOS aygıtı Steam kullanan bir bilgisayar ile aynı yerel ağda olmalıdır
En iyi performans için:
Bilgisayarınızı ethernet kablosu kullanarak 5Ghz WiFi modeminize bağlayın
iOS aygıtınızı WiFi ağınızın 5GHz bandına bağlayın
iOS aygıtınızı modeminize makul bir mesafede tutun
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