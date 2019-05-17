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Steam Link App Store’da yeniden yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Steam geçtiğimiz yıl iOS ve Android için Link isimli uygulamasını yayınlamıştı. Bu uygulama ile Steam oyunlarını aynı Wi-Fi ağında telefon veya tablete stream ederek oynamak mümkün hale gelmişti. Ancak Apple, apar topar Steam’in bu uygulamasını App Store’dan kaldırmıştı.

Steam Link App Store’da yeniden yayınlandı

Apple’ın şartlarına uymadığı için kaldırılan uygulama bugün yenilenerek karşımıza bir kez daha çıktı. Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı buradan indirerek Steam’deki oyunlarınızı iPhone veya iPad’inize yansıtarak oynayabilirsiniz.

Steam Link uygulaması bilgisayarınızdaki oyunları iPhone’unuza veya iPad’inize getirir. Bir MFi veya Steam Kontrolcüsünü cihazınız ile eşleştirin, aynı yerel ağda Steam kullanan bir bilgisayara bağlayın ve mevcut Steam oyunlarınızı oynamaya başlayın.

Gereksinimler:

iOS 10 veya daha yüksek sürüme sahip bir iPhone veya iPad
Steam kullanan bir bilgisayar – Windows, Mac veya Linux
iOS aygıtı Steam kullanan bir bilgisayar ile aynı yerel ağda olmalıdır

En iyi performans için:

Bilgisayarınızı ethernet kablosu kullanarak 5Ghz WiFi modeminize bağlayın
iOS aygıtınızı WiFi ağınızın 5GHz bandına bağlayın
iOS aygıtınızı modeminize makul bir mesafede tutun

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Anahtar Kelimeler:
Steam Link app store

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