Steam Ödülleri 2019 için bugün aday olan oyunlar açıklandı

Yılın oyunları adaylarında Sekiro: Shadows Die Twice’ın yanında, Resident Evil 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Destiny 2 ve Devil May Cry 5 yer alıyor.
Steam, oyunları en iyi oyun, en iyi vr oyunu, aşk ile devam eden, arkadaşlar ile daha zevkli, en yenilikçi oynanış, en zengin hikayeye sahip oyun, kötü olduğunuz en iyi oyunlar ve üstün görsel stil gibi farklı kategoriler altında değerlendiriyor.
Oyunlara tüm Steam sahipleri oy verebilecek. Eğer yıla damgasını vurduğunu düşündüğünüz oyun varsa; buradan oy kullanabilirsiniz. Oy kullanabilmek için Steam hesabınız ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.
Yılın En İyi Oyunu
Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2019’un Yılın En İyi Oyunu ödülünün kazananı klasikler arasında yerini alacak.
Yılın En İyi VR Oyunu
İş, oyunlarda çığır açmaya gelince bunun için VR’ın gelişim hızından daha hızlısı yoktur. Elimizde olsa, sürükleyici oyunların geleceğini ve diğer herhangi bir medyayla elde edemeyeceğiniz tecrübeleri inşa eden bütün VR geliştiricilerine bunun için bir ödül verirdik. Fakat elimizde sadece bir tane ödül olduğu için 2019’un en iyi VR oyununu birincilikle taçlandırma kararını size yani Steam Ödülleri Seçim Komitesi üyelerine bırakıyoruz.
Aşk İle Devam Ettirilen
Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.
Arkadaşlarla Daha Zevkli
Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.
En Yenilikçi Oynanış
Bu oyun kendi türünde oldukça heyecan verici yeni etkileşimlerle ve insanın beynini donduracak cinsten sürprizlerle sınırları zorladı, sürekli yeni şeyler denedi. Bu oyun normların dışına çıktı ve sizi içine çekti!
Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun
Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu da tam böyle bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!
Kötü Olduğunuz En İyi Oyunlar
Oyunlar, bazen, sahip olduğumuzu düşündüğümüz bütün duvarları yıkabiliyor. Tıpkı montaj sahnelerinde olduğu gibi; haftalar boyunca sıkı çalışıyor, parmaklarımızı hızlı ve çevik olmaları için eğitiyor, parmaklarımızın konumu ve zamanlama konusunda ustalaşıyoruz. Bu yorucu eğitimin sonunda engin bir güzellikle ve kişisel gelişimle ödüllendiriliyoruz. Tabii bu, eğer monitörünüzü daha ilk günden camdan aşağı atmadıysanız geçerli bir durum.
Üstün Görsel Stil
Bu geliştiriciler görsel güzelliğin ustaları. Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)… Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır. Bu oyundaki görsel bağıntı ve aktarılan hissiyat sadece oyunun dünyasına uymakla kalmıyor aynı zamanda gerçek dünyamızı kendisine kıyasla gölgede bırakıyor.
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