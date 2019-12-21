Steam Ödülleri 2019 için bugün aday olan oyunlar açıklandı

Yılın oyunları adaylarında Sekiro: Shadows Die Twice’ın yanında, Resident Evil 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Destiny 2 ve Devil May Cry 5 yer alıyor. Steam, oyunları en iyi oyun, en iyi vr oyunu, aşk ile devam eden, arkadaşlar ile daha zevkli, en yenilikçi oynanış, en zengin hikayeye sahip oyun, kötü olduğunuz en iyi oyunlar ve üstün görsel stil gibi farklı kategoriler altında değerlendiriyor.

Oyunlara tüm Steam sahipleri oy verebilecek. Eğer yıla damgasını vurduğunu düşündüğünüz oyun varsa; buradan oy kullanabilirsiniz. Oy kullanabilmek için Steam hesabınız ile giriş yapmanız yeterli olacaktır. Yılın En İyi Oyunu Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2019’un Yılın En İyi Oyunu ödülünün kazananı klasikler arasında yerini alacak. Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5 Yılın En İyi VR Oyunu



İş, oyunlarda çığır açmaya gelince bunun için VR’ın gelişim hızından daha hızlısı yoktur. Elimizde olsa, sürükleyici oyunların geleceğini ve diğer herhangi bir medyayla elde edemeyeceğiniz tecrübeleri inşa eden bütün VR geliştiricilerine bunun için bir ödül verirdik. Fakat elimizde sadece bir tane ödül olduğu için 2019’un en iyi VR oyununu birincilikle taçlandırma kararını size yani Steam Ödülleri Seçim Komitesi üyelerine bırakıyoruz.

Beat Saber

Blade and Sorcery

GORN

Borderlands 2 VR

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: HELP WANTED Aşk İle Devam Ettirilen



Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor. Warframe

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Grand Theft Auto V

Dota 2 Arkadaşlarla Daha Zevkli



Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir. Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires II: Definitive Edition

Ring of Elysium

DayZ En Yenilikçi Oynanış



Bu oyun kendi türünde oldukça heyecan verici yeni etkileşimlerle ve insanın beynini donduracak cinsten sürprizlerle sınırları zorladı, sürekli yeni şeyler denedi. Bu oyun normların dışına çıktı ve sizi içine çekti! Baba Is You

Slay the Spire

My Friend Pedro

Oxygen Not Included

Planet Zoo Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun



Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu da tam böyle bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!