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  4. Stella Maxwell tül elbisesiyle olay oldu! Göğüs uçlarını dahi kapamadı

Stella Maxwell tül elbisesiyle olay oldu! Göğüs uçlarını dahi kapamadı

30.11.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria's Secret modellerinden Stella Maxwell kırmızı halı için iddialı bir seçim yaptı. 31 yaşındaki model tülden elbisesinin altına hiçbir şey giymedi.

Stella Maxwell tül elbisesiyle olay oldu! Göğüs uçlarını dahi kapamadı

Moda dünyasının yıldızlarından model Stella Maxwell, Fashion Awards kırmızı halısı için iddialı bir seçim yaptı. Geceye üst tarafı tamamen tül olan bir elbiseyle katılan model içine ise hiçbir şey giymedi.

Kırmızı halıda bol bol poz veren Stella Maxwell herkesin gözdesi oldu. Göğüs uçlarını dahi kapamaya gerek görmeyen model elbisesini iddialı bir topuklu ayakkabıyla tamamladı.

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Güzel model bir dönem Maxim dergisi tarafından da ‘en seksi kadın’ unvanını almıştı. O dönem bu kararın onun için bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.

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Stella Maxwell, tanınmaya başladıktan sonra ne kadar utangaç olduğunu fark ettiğini de itiraf etmişti.


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