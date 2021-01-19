Stephanie Seymour'un evlat acısı

Stephanie Seymour ile eşi Peter Brant'ın üç çocuğunun ortancası olan Harry Brant, 24 yaşında yaşamını yitirdi.

Aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya giren ve tedavi altına alınan Brant, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi yaptığı açıklamada, Harry Brant'ın 24 yıllık ömründe birçok şey başardığını ancak daha neler yapabileceğini görme şansı olmadığını belirtti.

Stephanie Seymour ve eşi Peter Brant'in açıklamasında, Brant'in kaybının kendileri için sonsuza kadar sürecek bir üzüntü olduğu belirtildi.



