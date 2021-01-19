MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Stephanie Seymour'un evlat acısı

Stephanie Seymour'un evlat acısı

19.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Stephanie Seymour'un evlat acısı

90’lı yıllara damga vuran eski süper modellerden Stephanie Seymour evlat acısıyla sarsıldı. Seymour'un, 24 yaşındaki oğlu Harry Brant hayatını kaybetti.

Stephanie Seymour ile eşi Peter Brant'ın üç çocuğunun ortancası olan Harry Brant, 24 yaşında yaşamını yitirdi.

Aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya giren ve tedavi altına alınan Brant, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi yaptığı açıklamada, Harry Brant'ın 24 yıllık ömründe birçok şey başardığını ancak daha neler yapabileceğini görme şansı olmadığını belirtti.

2942729_6ea8d36fee70195fd947588faee4dbab_640x640

Stephanie Seymour ve eşi Peter Brant'in açıklamasında, Brant'in kaybının kendileri için sonsuza kadar sürecek bir üzüntü olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Evinin reklamını yapıp eleştirilince... 'Paranın kaynağı...'Evinin reklamını yapıp eleştirilince... 'Paranın kaynağı...'
19 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?19 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Aracı takla atıp...

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Aracı takla atıp...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Bilim Kurulu üyesi, normale dönüş için tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi, normale dönüş için tarih verdi

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Diğer Haberler

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

Gençlik fotoğrafı olay! 'Evrim geçirmişsiniz'

Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

Diziden neden ayrıldı? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

MasterChef Güzide önce evinin reklamını yaptı sonra ise... 'Paranın kaynağı nereden geliyor?'

Evinin reklamını yapıp eleştirilince... 'Paranın kaynağı...'

Oktay Kaynarca ve Güvenç Dağüstün'ün arası İbo Show yüzünden açıldı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Amazon kadını Shayna Taylor!

Gizemli erkekle tatil! Bikinisinin arkası...

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş yeni rolü için 2 ayda 10 kilo verdi

Yeni dizi için olay imaj! 10 kilo verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.